Homem é preso com 500kg de cocaína escondida em carga de cebolas na Bahia

Suspeito foi detido na BA-502

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:39

Tabletes estavam
Tabletes estavam "malocados" em carg Crédito: Divulgação/PMBA

Um homem que conduzia um caminhão-boiadeiro foi preso com 500 quilos de cocaína na manhã desta quarta-feira (10), na BA-502, na altura do município de São Gonçalo dos Campos, na Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS).

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam ações de patrulhamento e fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada a um caminhão-boiadeiro, que desobedeceu à determinação. O veículo foi perseguido e interceptado pelos militares.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o caminhão transportava uma carga de cebolas. Segundo o condutor, a carga saiu de Juazeiro, mas ele não soube informar o destino final. Ao averiguar a carga, os agentes encontraram, ocultos em meio às cebolas, 501 tabletes de cocaína de 1kg cada.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com toda a droga apreendida, para o registro da ocorrência junto ao plantão policial de Feira de Santana.

