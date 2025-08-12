Polícia Civil apreende mais de 200 quilos de cocaína em cidade baiana após denúncia anônima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:36
A Polícia Civil apreendeu cerca de 220 quilos de cocaína nesta terça-feira (12), no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, no centro-norte do estado. Uma denúncia anônima levou as equipes até um homem que estaria comercializando a droga na cidade.
O suspeito, de 38 anos, foi localizado com uma mochila, onde havia dois pacotes de cocaína. Ao ser questionado, ele informou que mantinha mais entorpecentes em sua residência. Com autorização para acessar o imóvel, os policiais encontraram diversas caixas contendo a droga, totalizando 220 quilos. O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição do Poder Judiciário.
A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).