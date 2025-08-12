Acesse sua conta
Polícia Civil apreende mais de 200 quilos de cocaína em cidade baiana após denúncia anônima

O suspeito de 38 anos foi localizado com uma mochila, onde havia dois pacotes; depois, ele indicou o restante da droga

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:36

Ação conjunta do Deic, DHPP e Denarc encontrou o material ilícito na casa do suspeito
Ação conjunta do Deic, DHPP e Denarc encontrou o material ilícito na casa do suspeito Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

A Polícia Civil apreendeu cerca de 220 quilos de cocaína nesta terça-feira (12), no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, no centro-norte do estado. Uma denúncia anônima levou as equipes até um homem que estaria comercializando a droga na cidade.

O suspeito, de 38 anos, foi localizado com uma mochila, onde havia dois pacotes de cocaína. Ao ser questionado, ele informou que mantinha mais entorpecentes em sua residência. Com autorização para acessar o imóvel, os policiais encontraram diversas caixas contendo a droga, totalizando 220 quilos. O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Droga estava em caixas de papelão
Droga estava em caixas de papelão Crédito: Reprodução/ Polícia Civil da Bahia

A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

