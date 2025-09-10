AÇÃO POLICIAL

Mais de 11 mil pés de maconha são incinerados no norte da Bahia

A quantidade pode render cerca de três toneladas da droga, segundo a polícia

Yan Inácio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:19

Polícia Militar em plantação de maconha Crédito: Divulgação

Mais de 11 mil pés de maconha foram incinerados na manhã desta terça-feira (9), em uma operação conjunta das polícias militar e federal nos municípios de Abaré e Juazeiro, no norte da Bahia.

Ao todo, três plantações foram erradicadas, as duas primeiras, com 10.500 pés, foram localizadas em ilhas próximas ao povoado de Pambu, em Abaré. Já a terceira área foi encontrada em uma ilha no distrito de Itamotinga, em Juazeiro, com aproximadamente 700 pés da erva.