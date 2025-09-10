Acesse sua conta
Mais de 11 mil pés de maconha são incinerados no norte da Bahia

A quantidade pode render cerca de três toneladas da droga, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:19

Polícia Militar em plantação de
Polícia Militar em plantação de maconha Crédito: Divulgação

Mais de 11 mil pés de maconha foram incinerados na manhã desta terça-feira (9), em uma operação conjunta das polícias militar e federal nos municípios de Abaré e Juazeiro, no norte da Bahia.

Ao todo, três plantações foram erradicadas, as duas primeiras, com 10.500 pés, foram localizadas em ilhas próximas ao povoado de Pambu, em Abaré. Já a terceira área foi encontrada em uma ilha no distrito de Itamotinga, em Juazeiro, com aproximadamente 700 pés da erva.

No total, foram erradicados cerca de 11.200 pés da planta Cannabis Sativa Lineu, que poderiam render cerca de três toneladas da droga para consumo. Uma amostra do material foi recolhida e apresentada na Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro para perícia e adoção das medidas legais cabíveis. Ninguém foi preso.

