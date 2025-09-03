Polícia descobre estufas de maconha dentro de apartamento no Rio Vermelho e prende morador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:51
Um homem de 37 anos foi preso em um condomínio no Rio Vermelho, em Salvador, durante operação policial na terça-feira (2). No apartamento do suspeito, os policiais encontraram quatro estufas destinadas ao cultivo de maconha, com cerca de 50 pés da droga, além de sementes e outros materiais utilizados na produção.
O homem foi autuado por tráfico de drogas e conduzido à sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris, permanecendo à disposição da Justiça.
Droga era cultivada em estufa dentro do apartamento
A operação foi realizada com base em um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, após a Polícia Civil receber informações sobre o suspeito de traficante via Disque Denúncia 181. As investigações apontaram que o imóvel era usado para cultivo e armazenamento de entorpecentes, motivando o pedido de autorização judicial.
Segundo o delegado John Wayne, da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Atlântico), a colaboração da população foi decisiva para a ação. “A Polícia Civil da Bahia reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento ao tráfico de drogas. O Disque Denúncia 181 é gratuito, sigiloso e contribui diretamente para identificar suspeitos e desarticular grupos criminosos. Quando conseguimos apreensões dessa natureza, não apenas retiramos drogas de circulação, mas também prevenimos outros crimes associados à atividade do tráfico”, afirmou.