SALVADOR

Polícia descobre estufas de maconha dentro de apartamento no Rio Vermelho e prende morador

Suspeito de tráfico de drogas foi localizado depois de denúncia anônima

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:51

Maconha era cultivada em estufa Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos foi preso em um condomínio no Rio Vermelho, em Salvador, durante operação policial na terça-feira (2). No apartamento do suspeito, os policiais encontraram quatro estufas destinadas ao cultivo de maconha, com cerca de 50 pés da droga, além de sementes e outros materiais utilizados na produção.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e conduzido à sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris, permanecendo à disposição da Justiça.

A operação foi realizada com base em um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, após a Polícia Civil receber informações sobre o suspeito de traficante via Disque Denúncia 181. As investigações apontaram que o imóvel era usado para cultivo e armazenamento de entorpecentes, motivando o pedido de autorização judicial.