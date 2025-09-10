LATROCÍNIO

Dupla que matou idoso na Bahia para roubar aposentadoria é presa

Durante a operação, policiais apreenderam entorpecentes e uma motocicleta com adulteração de sinal de identificação

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:56

Dupla que matou idoso na Bahia para roubar aposentadoria é presa Crédito: Divulgação

Dois homens envolvidos na morte do idoso Cosme Silva de Andrade, 64 anos, foram presos nesta quarta-feira (10), em Cruz das Almas, no recôncavo baiano, durante a Operação Impius, da Polícia Civil. O crime ocorreu em 12 de julho deste ano, no povoado do Araçá, zona rural da cidade. De acordo com as investigações, o idoso, que havia recebido aposentadoria, foi agredido em sua residência para que o dinheiro fosse roubado. A agressão resultou na morte da vítima.

A Polícia Civil conduziu uma investigação detalhada para identificar os envolvidos. Com a prisão decretada pela Justiça, a operação foi deflagrada menos dois meses após o crime. Além de prenderem os envolvidos no crime, um homem de 18 e outro de 27 anos, durante a ação, os policiais apreenderam uma quantidade de entorpecentes e uma motocicleta com adulteração de sinal de identificação.