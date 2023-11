Granizo e ventos fortes causam destruição no interior da Bahia

Moradores da cidade de Barra, no Vale do São Francisco, foram surpreendidos com uma tempestade e chuva de granizo que atingiu a cidade, desde a tarde dessa segunda-feira (20). O fenômeno causou destruição na cidade.



Em comunicado, a prefeitura informou que o granizo e os ventos fortes danificaram telhados e romperam caabos de energia. Por causa disso, o fornecimento de energia elétrica e internet foi interrompido em alguns pontos da cidade.