SALVADOR

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado

Diego Silva é investigado por lesão corporal dolosa após atacar uma colega de trabalho em condomínio

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07:29

Porteiro agrediu a colega de trabalho com capacete Crédito: Reprodução

O porteiro Diego Silva, que é investigado por lesão corporal grave após agredir uma colega de trabalho com golpes de capacete em Salvador, se apresentou na tarde de terça-feira (11) à polícia. O suspeito, no entanto, foi ouvido e liberado na Delegacia Territorial de Itapuã (12ª DT), onde o crime foi registrado pela vítima no último sábado (8).

A Polícia Civil informou por meio de nota que ele é investigado por lesão corporal dolosa e que se apresentou de forma espontânea. As diligências continuam em andamento, com a coleta de depoimentos, para esclarecer as circunstâncias do crime. As agressões contra a mulher foram registradas por câmeras de segurança do local de trabalho dos dois.

O Condomínio Canto Belo, onde suspeito e vítima trabalhavam, se manifestou por meio de nota, destacando o afastamento de Diego. “O Grupo Solução já procedeu com o afastamento do colaborador envolvido, conforme previsto em suas normas internas e em alinhamento com os princípios de integridade e responsabilidade social”, informou.

O Correio teve acesso às imagens do momento da agressão. Nelas, é possível ver a vítima discutindo com o agressor dentro da portaria. No decorrer da discussão, o homem pega um capacete que estava sobre a mesa e começa a bater diversas vezes na cabeça da colega, que mal conseguiu se proteger e acionou socorro em seguida.

Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador



Suspeito tentou entrar na garagem pela contramão e se irritou com negativa da vítima



Saiba mais em https://t.co/mFUk9Tb9Xz pic.twitter.com/M6lJmNhpaW — Jornal Correio (@correio24horas) November 11, 2025

Após as agressões, quando percebeu que a vítima acionaria outros colegas de trabalho do local, o suspeito agiu rápido para pegar as suas coisas e sair da cena de crime. No vídeo, no entanto, antes de fugir, ele ainda ataca novamente a colega com um tapa.