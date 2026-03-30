BAHIA

Inema alerta para chuvas intensas e risco de alagamentos em Salvador e outras 134 cidades

Confira a lista completa de cidades afetadas

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:54

Alerta é válido por, pelo menos, 24 horas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Um aviso meteorológico emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta segunda-feira (30) aponta que a Bahia permanece em estado de alerta para chuvas e risco de alagamentos. Válido pelas próximas 24 horas, o aviso engloba 135 cidades, inclusive Salvador.

O meteorologista Henrique Mendonça explica que o cenário é resultado da persistência de sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas. “Em algumas localidades, as chuvas podem ocorrer com maior intensidade, elevando o potencial de transtornos à população”, explica.

Henrique destaca ainda que a situação se agrava diante dos acumulados registrados nos últimos dias, que mantêm o solo encharcado e ampliam o risco de alagamentos e deslizamentos de terra, sobretudo em áreas urbanas e regiões historicamente vulneráveis.

A lista de municípios em alerta abrange áreas do litoral, recôncavo e sul da Bahia, como a capital Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Camaçari e Lauro de Freitas (veja a lista completa abaixo).

Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema 1 de 6

Além das condições meteorológicas, o monitoramento hidrológico indica situação preocupante em algumas bacias. No Rio São Francisco, a estação de Bom Jesus da Lapa registrou, às 9h30 desta segunda-feira, cota de 701 centímetros, valor acima da cota de emergência para inundação, estabelecida em 625 cm.

No município de Barra, o nível do mesmo rio atingiu 578 cm no mesmo horário, superando a cota de alerta (560 cm), com tendência de elevação nas próximas horas. Já na bacia do rio Pardo, a estação de Itapetinga apresentou nível de 338 cm às 9h45, permanecendo acima da cota de alerta (305 cm), embora com tendência de redução.