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Inema alerta para chuvas intensas e risco de alagamentos em Salvador e outras 134 cidades

Confira a lista completa de cidades afetadas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:54

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Alerta é válido por, pelo menos, 24 horas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Um aviso meteorológico emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta segunda-feira (30) aponta que a Bahia permanece em estado de alerta para chuvas e risco de alagamentos. Válido pelas próximas 24 horas, o aviso engloba 135 cidades, inclusive Salvador. 

O meteorologista Henrique Mendonça explica que o cenário é resultado da persistência de sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas. “Em algumas localidades, as chuvas podem ocorrer com maior intensidade, elevando o potencial de transtornos à população”, explica.

Henrique destaca ainda que a situação se agrava diante dos acumulados registrados nos últimos dias, que mantêm o solo encharcado e ampliam o risco de alagamentos e deslizamentos de terra, sobretudo em áreas urbanas e regiões historicamente vulneráveis.

A lista de municípios em alerta abrange áreas do litoral, recôncavo e sul da Bahia, como a capital Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Camaçari e Lauro de Freitas (veja a lista completa abaixo). 

Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema

Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema por Reprodução
Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema por Reprodução
Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema por Reprodução
Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema por Reprodução
Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema por Reprodução
Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema por Reprodução
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Municípios baianos sob alerta de chuvas, segundo Inema por Reprodução

Além das condições meteorológicas, o monitoramento hidrológico indica situação preocupante em algumas bacias. No Rio São Francisco, a estação de Bom Jesus da Lapa registrou, às 9h30 desta segunda-feira, cota de 701 centímetros, valor acima da cota de emergência para inundação, estabelecida em 625 cm.

No município de Barra, o nível do mesmo rio atingiu 578 cm no mesmo horário, superando a cota de alerta (560 cm), com tendência de elevação nas próximas horas. Já na bacia do rio Pardo, a estação de Itapetinga apresentou nível de 338 cm às 9h45, permanecendo acima da cota de alerta (305 cm), embora com tendência de redução.

A Sala de Situação do Inema realiza o acompanhamento em tempo real das condições meteorológicas e dos níveis dos rios, com base em dados de estações distribuídas em diferentes bacias hidrográficas do estado. O trabalho é realizado em articulação com órgãos federais, como a Agência Nacional de Águas (ANA), e subsidia ações de prevenção e resposta.

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