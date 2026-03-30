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Mandante de sequestro de presidente do PV em Salvador é preso na Bolívia

Homem foi preso nesta segunda-feira (30) na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:44

Homem apontado como mandante do sequestro foi preso
Homem apontado como mandante do sequestro foi preso na Bolívia Crédito: Reprodução

mandante do sequestro do presidente do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, em março do ano passado, foi preso na Bolívia nesta segunda-feira (30). O homem, identificado como João Vítor Santos Souza, planejou e ordenou a extorsão contra a vítima, segundo a polícia. Ivanilson foi sequestrado na sede do partido, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. 

João Vítor Santos Souza foi localizado na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Federal da Bolívia.

O homem era o último alvo da operação Elo Quebrado. De acordo com o delegado Thomas Galdino, outros seis envolvidos participaram do sequestro.

Veja detalhes sobre o sequestro do presidente do PV em Salvador

Ivanilson Gomes foi sequestrado na sede do partido, no bairro do Ri por Divulgação
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
Sede do partido é localizada no Rio Vermelho, em Salvador por Reprodução/Google Maps
Homens armados invadiram a sede do PV, em março de 2025 por Reprodução
Homem apontado como mandante do sequestro foi preso por Reprodução
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Ivanilson Gomes foi sequestrado na sede do partido, no bairro do Ri por Divulgação

"Com esta prisão, coordenada pela Ficco Bahia, alcançamos o último integrante de facção envolvido na extorsão contra o presidente do Partido Verde. No total, sete traficantes participaram do crime”, afirma o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). 

Ivanilson Gomes foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido em 14 de março do ano passado. Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram dois homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas. Os criminosos roubaram pertences de funcionários e levaram o presidente. 

A vítima só foi libertada na noite do dia 15. Ivanilson Gomes foi levado para a Delegacia Especializada Antissequestro da Polícia Civil, onde prestou depoimento. Antes do resgate do político, um homem foi preso suspeito de envolvimento na invasão. 

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