Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de março de 2026 às 07:25
A adolescente Maria Eduarda da Cruz de Pinho, de 14 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (22), foi encontrada em uma rodovia em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A jovem, localizada por familiares, estava com ferimentos.
Maria Eduarda foi localizada na última sexta-feira (27). A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que afirma que o caso segue sendo investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila).
"Equipes da DT/Dias d’Ávila, com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), seguem com as investigações das circunstâncias do desaparecimento, bem como a identificação de envolvidos. Desde o registro do fato, já foram coletados depoimentos e informações em investigações de campo, além de análises de dados digitais", diz a polícia, em nota.
Informações sobre o caso podem ser repassadas para a Polícia Civil sem precisar se identificar, ligando para o 181 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).