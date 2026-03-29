ALÍVIO

Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador

Caso é investigado pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 07:25

Maria Eduarda está desaparecida desde 22 de março Crédito: Reprodução

A adolescente Maria Eduarda da Cruz de Pinho, de 14 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (22), foi encontrada em uma rodovia em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A jovem, localizada por familiares, estava com ferimentos.

Maria Eduarda foi localizada na última sexta-feira (27). A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que afirma que o caso segue sendo investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila).

"Equipes da DT/Dias d’Ávila, com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), seguem com as investigações das circunstâncias do desaparecimento, bem como a identificação de envolvidos. Desde o registro do fato, já foram coletados depoimentos e informações em investigações de campo, além de análises de dados digitais", diz a polícia, em nota.