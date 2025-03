INSEGURANÇA

Chega ao fim sequestro do presidente do PV na Bahia: 'está em liberdade'

Confirmação do final da ação criminosa foi feita pelo vereador André Fraga, colega de partido de Ivanilson Gomes



Wladmir Pinheiro

Jorge Gauthier

Publicado em 16 de março de 2025 às 00:16

Vídeo mostra chegada de carro com bandidos que sequestraram Ivanilson Gomes Crédito: Reprodução

O presidente estadual do Partido Verde, Ivanilson Gomes, que foi sequestrado no início da tarde de sexta-feira (14), em Salvador, já está em segurança. A informação foi confirmada por volta das 23h deste sábado (15) pelo vereador André Fraga (PV-Salvador). >

"Com alívio, compartilho que Ivanilson Gomes, presidente do PV-Ba, já está em liberdade e em segurança. Foram dias difíceis para sua família, amigos e para os verdes do Brasil. Pedimos respeito e discrição nesse momento. Agradeço as mensagens de apoio e as ações da DEIC/DAS e SSP-BA", afirmou o edil através das redes sociais. >

Funcionário preso por sequestro de presidente do PV na Bahia agiu sem o aval do Comando Vermelho >

Preso acusado de envolvimento no sequestro do presidente do Partido Verde (PV) da Bahia, Ivanilson Gomes, ocorrido nesta sexta-feira, no Rio Vermelho, o secretário estadual da Juventude do partido, Gabriel Luís, morador do Boqueirão, onde funcionava o "QG" do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Nordeste de Amaralina, planejou o crime sem o aval da cúpula da organização criminosa.>

Relembre o crime>

O presidente do Partido Verde (PV) da Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido no bairro Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta (14). Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram dois homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas.>

Os criminosos roubaram pertences de funcionários e decidiram levar Ivanilson Gomes. Há suspeitas de que um integrante do partido possa ter facilitado a entrada dos suspeitos. O sequestro foi confirmado pelo PV, e a polícia investiga o envolvimento de ao menos três pessoas na ação.>

Ivanilson Gomes, formado em Ciência Política, também presidia a Fundação Verde Herbert Daniel e já foi titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador. O caso gerou comoção e mobilizou autoridades.>