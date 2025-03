SEGUE DESAPARECIDO

Funcionário preso por sequestro de presidente do PV na Bahia agiu sem o aval do Comando Vermelho

A suspeita é de que ele atuou após acordo descumprido e envolveu criminosos sem conhecimento de 'alta cúpula'' da facção

Bruno Wendel

Publicado em 15 de março de 2025 às 13:43

Gabriel Luis foi preso Crédito: Reprodução

Preso acusado de envolvimento no sequestro do presidente do Partido Verde (PV) da Bahia, Ivanilson Gomes, ocorrido nesta sexta-feira, no Rio Vermelho, o secretário estadual da Juventude do partido, Gabriel Luís, morador do Boqueirão, onde funcionava o "QG" do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Nordeste de Amaralina, planejou o crime sem o aval da cúpula da organização criminosa. >

"Toda e qualquer ação da facção não acontece sem o consentimento do comando maior. Quando vazou que os sequestradores eram do Nordeste de Amaralina, as lideranças, que não sabiam de nada, começaram a fazer uma varredura na região para localizar a vítima. Inclusive, foi determinado toque de recolher. Tudo indica que estes sequestradores, que seriam do Boqueirão, localidade de Santa Cruz, agiram de forma independente", conta um policial que atua no Complexo do Nordeste, formado pelos bairros de Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina. >

Após saber que a cúpula do CV procurava pelos envolvidos no episódio, Gabriel não teve alternativa a não ser se entregar à polícia. A família dele, temendo represália, teria deixado às pressas o complexo. >

Ainda nos bastidores da polícia, comenta-se que o secretário estadual da Juventude do partido teria planejado o sequestro após o descumprimento de um acordo por parte de Ivanilson. "Pelo fato de Ivanilson não ter honrado o compromisso, Gabriel sabia que entraria um aporte de R$ 500 mil em espécie naquele dia e, por isso, arquitetou tudo. Como não encontraram a grana, levaram a vítima", conta o policial. Outra versão é de que o funcionário do PV arquitetou tudo porque tinha uma dívida com o CV. >

A coluna conversou ainda com duas pessoas da Polícia Civil que estão envolvidas na investigação. Ambas confirmaram a prisão de Gabriel, mas negam que ele seja secretário estadual da Juventude do partido, apesar de a informação constar no perfil do Instagram do acusado. Um dos agentes disse que Gabriel relatou que foi obrigado a deixar o portão da sede do partido aberto para que traficantes do Nordeste de Amaralina tivessem acesso ao local, mas que não sabia identificar quem são os criminosos. >

Ivanilson Gomes, presidente do PV na Bahia Crédito: Divulgação

E, nesse mistério todo sobre o paradeiro de Ivanilson, está também o clima de tensão em Santa Cruz. "O que se comenta é que a qualquer momento pode haver uma operação da Polícia Civil e Militar por causa disso. Está todo mundo apreensivo, porque não sabe o que isso pode dar", conta um morador. >

Oficialmente, a polícia não comenta o caso. A Secretaria da Segurança Pública divulgou uma nota ontem, informando que por motivos de segurança só falará do tema quando a vítima estiver em segurança, para evitar "por em risco a vida de inocentes". >

Relembre o crime>

O presidente do Partido Verde (PV) da Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido no bairro Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta (14). Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram dois homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas. >

Os criminosos roubaram pertences de funcionários e decidiram levar Ivanilson Gomes. Há suspeitas de que um integrante do partido possa ter facilitado a entrada dos suspeitos. O sequestro foi confirmado pelo PV, e a polícia investiga o envolvimento de ao menos três pessoas na ação. >

Ivanilson Gomes, formado em Ciência Política, também presidia a Fundação Verde Herbert Daniel e já foi titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador. O caso gerou comoção e mobilizou autoridades. >