SALVADOR

Vídeo mostra chegada do carro envolvido em sequestro do presidente do PV

Presidente estadual da sigla foi levado na tarde desta sexta-feira (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de março de 2025 às 21:01

Ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (14) Crédito: Reprodução

Um vídeo de câmeras de segurança próximas à sede do Partido Verde (PV) no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, mostra o momento em que um carro branco estaciona no local para efetuar um assalto. Na ação, o presidente estadual do partido, Ivanilson Gomes, foi sequestrado. O caso ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (14).>

O vídeo, ao qual o CORREIO teve acesso, mostra o carro estacionando e dois homens deixando o veículo e acessando o prédio da sede do partido. Um terceiro suspeito teria ficado à espera dos comparsas, segundo a TV Bahia. Eles roubaram pertences de funcionários e, na ação, decidiram sequestrar o presidente do PV. Há suspeitas de que um integrante do partido possa ter facilitado a entrada dos criminosos no local.>

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil para obter novas informações sobre o sequestro, mas não houve retorno. A assessoria do partido também foi procurada, mas não houve novas atualizações sobre o caso. "Quem está falando é a polícia. Eles nos pediram para centralizar as informações", declarou um assessor. >