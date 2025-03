TEMPO REI

Metrô e ônibus terão operação especial para show de Gilberto Gil na Arena Fonte Nova; confira

Haverá ampliação de horário para embarque no metrô e reforço em linhas de ônibus

Tharsila Prates

Publicado em 14 de março de 2025 às 18:09

Estação Campo da Pólvora, próximo à Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação CCR Metrô Bahia

O show Tempo Rei - Última Turnê, de Gilberto Gil, neste sábado (15), na Arena Fonte Nova, contará com reforço na operação do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Para garantir o transporte do público, a estação Campo da Pólvora terá seu horário de funcionamento ampliado até 0h30 para embarque. Já as demais estações estarão abertas exclusivamente para desembarque. >

Além da alteração do horário, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda e reforçará o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).>

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, bastando aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.>

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:>

- Zap do Metrô (via pix): para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular.>

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi>

- Rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas.>

A passagem do metrô tem o valor de R$ 4,10.>

Ônibus>

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) também montou um esquema especial com o objetivo de facilitar o acesso do público para o show de Gil. >

Linhas das estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras que atendem os principais corredores da cidade terão o horário de funcionamento estendido para facilitar o retorno do público (confira lista completa abaixo). >

A linha 0503 - Brotas x Lapa terá seu itinerário modificado no sábado (15) no sentido Bairro – Centro. Os ônibus farão retorno no Largo das Pitangueiras e seguem pela Rua Boa Vista de Brotas, Rua do Trovador, Avenida Laurindo Regis, Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, Avenida Ogunjá, Via Exclusiva, Avenida Vasco da Gama e deste ponto segue seu roteiro de origem.>

Para dar maior comodidade ao público, a Semob vai implementar um ponto exclusivo de táxi e mototáxi no acesso pelo Dique em frente à loja do Bahia.>

Confira os horários das últimas viagens de cada linha por estação: >

Estações e linhas de ônibus>

Águas Claras >

Linha 171804: Águas Claras → Base Naval - 0h35>

Linha 171002: Águas Claras → Valéria R1 - 0h40>

Pirajá>

Linha 165503: Estação Pirajá → Terezinha - 0h40>

Linha 155002: Estação Pirajá → Alto de Coutos - 0h40 >

Lapa>

Linha 161501: Lapa → Plataforma - 23h50 >

Linha 1604: Lapa → Base Naval - 0h10>

Linha 1627: Lapa → Terezinha - 0h10 >

Linha 1628: Lapa → Rio Sena - 0h40 >

Linha 0137: Lapa → Barra Avenida/Barra - 0h>

Linha 0138: Lapa → Garibaldi/Ondina - 0h>

Linha 0140: Lapa → Rio Vermelho - 0h>

Linha 0141: Lapa → Federação/HGE - 0h>

Linha 0708: Lapa → Nordeste - 0h>

Linha 0417: IAPI → Lapa (Volta) - 0h>

Linha 1007: Jardim das Margaridas → Lapa (Via Av. Dorival Caymmi - Volta) - 0h>

Linha 1215: Engomadeira → Lapa (Volta) - 23h40>

Linha 1334: Sete de Abril → Lapa (Volta) - 0h>

Linha 1372: Jd. Nova Esperança → Lapa (Volta) - 23h40>

Linha 1413: Boca da Mata → Lapa (Volta) - 23h40 >

Acesso Norte>

Linha 1143: Terminal Acesso Norte → Barroquinha - 0h>

Linha 1155: Terminal Acesso Norte → Pau Miúdo - 0h>

Linha 0301: Terminal Acesso Norte → Alto do Peru - 0h>

Linha 1145: Terminal Acesso Norte → Ribeira (Via Uruguai) - 0h>

Linha 1123: Terminal Acesso Norte → Saboeiro/Estação Imbuí - 0h>

Linha 1229: Terminal Acesso Norte → Sussuarana/Nova Horizonte/CAB - 0h>

Linha 1154: Terminal Acesso Norte → Barbalho (Via Macaúbas) - 0h>

Linha 1133: Terminal Acesso Norte → Pernambués - 0h>