CRIME

Com as mãos amarradas, homem é encontrado morto em São Gonçalo do Retiro

Vítima foi localizada na Rua São Jorge

Wendel de Novais

Publicado em 24 de junho de 2025 às 11:36

Caso foi registrado na Rua São Jorge Crédito: Reprodução

O corpo de um homem sem identificação formal foi encontrado na Rua São Jorge, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, na noite de segunda-feira (23). De acordo com informações iniciais, a vítima teria sido sequestrada e executada por traficantes de uma facção criminosa. >

O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada pela 23ª Companhia Independente (CIPM). Ao chegar no local do crime, no entanto, os policiais localizaram a vítima sem sinais vitais. Por isso, a área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para registro de ocorrência.>