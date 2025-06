SALVADOR

Vídeo: ação da PM acaba em confusão após homem ser preso por ameaçar vizinho

Caso foi registrado no bairro do Pero Vaz, em Salvador

Uma ação policial acabou em confusão no bairro do Pero Vaz, em Salvador, na manhã de segunda-feira (23). O caso foi registrado em vídeo por moradores da Rua Pero Vaz Velho, onde um homem foi detido por policiais militares. Nas imagens, é possível ver PMs na frente de uma casa prendendo um homem e discutindo com populares no local. >