CRIME

Jovem é morto a facadas por amigo durante o São João na Bahia

Vítima foi identificada como Jorliton Harlei Pereira, de 20 anos

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida na região do tórax depois de se desentender com o amigo atrás do palco dos shows do evento. O suspeito ainda tentou fugir do local, mas foi abordado por seguranças particulares da festa, que o flagraram com a arma do crime em mãos. O investigado foi conduzido até a Delegacia Territorial (DT/Anagé), >