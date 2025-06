OPORTUNIDADE

Salvador tem oportunidades de emprego com salário de até R$ 8 mil; veja vagas

Vagas estão distribuídas em plataforma de emprego

As vagas, de acordo com a plataforma Catho, atendem a diferentes níveis de experiência e incluem tanto empresas locais quanto grandes corporações com operação na capital baiana. Quem estiver interessado nos cargos pode acessar o site da empresa de forma gratuita para ter mais informações. >

Um destaque entre as oportunidades está a vaga de coordenador fiscal no Grupo André Guimarães, com salário que pode variar entre R$ R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00. Há também uma oportunidade como coordenador de projetos na RHF Talentos, com remuneração de R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00. >