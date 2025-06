SEGURANÇA

Caminhão de carga de tecidos é interceptado com seis toneladas de maconha na Bahia

Veículo com caixas com a droga foi localizado na BR-116

Wendel de Novais

Publicado em 24 de junho de 2025 às 10:20

Caminhão foi interceptado na região de Poções Crédito: Divulgação/SSP

Um caminhão de carga de tecidos foi interceptado com seis toneladas de maconha na BR-116, no trecho próximo ao município de Poções, no sudoeste da Bahia, na tarde de segunda-feira (23). O veículo, que vinha sendo monitorado através de ações de inteligência, tinha caixas da droga escondidas no interior do baú. >

“O motorista do caminhão acabou preso. As investigações continuam visando a captura de outros integrantes do grupo criminoso e também identificar a origem do entorpecente”, explicou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró, ao confirmar o flagrante na ação policial.>

A apreensão, de acordo com a polícia, é resultado de um trabalho integrado das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e São Paulo, com apoio da PM (CIPE SUDOESTE), PF e PRF. Um cão farejador foi usado pelos policiais para identificar os caixotes com a droga.>