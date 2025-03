CRIME EM SALVADOR

Ivana Bastos pede prioridade na investigação do sequestro de presidente do PV na Bahia

Presidente da Alba diz que se encontrou com comandante da PM e secretário da Segurança Pública

Carol Neves

Publicado em 15 de março de 2025 às 08:50

Vídeo mostra chegada de carro com bandidos que sequestraram Ivanilson Gomes Crédito: Reprodução

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos, afirmou que entrou em contato imediato com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Coutinho, e com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, para pedir prioridade e celeridade nas investigações sobre o sequestro do presidente do Partido Verde (PV) da Bahia, Ivanilson Gomes, ocorrido na última sexta-feira (14), em Salvador. >

“Recebi com grande preocupação a notícia do sequestro de Ivanilson Gomes. Expresso minha total solidariedade a ele, sua família e todos que aguardam ansiosamente por sua segurança. Confio no trabalho das forças de segurança do nosso estado para que ele seja resgatado o mais rápido possível, com sua integridade preservada”, declarou Ivana Bastos. >

A deputada destacou a importância de agir com responsabilidade e serenidade para não comprometer as investigações. “Seguirei acompanhando atentamente os desdobramentos do caso e reforçando minha disposição para contribuir no que for necessário”, afirmou. >

O sequestro ocorreu após homens armados invadirem a sede do Partido Verde no bairro Rio Vermelho, em Salvador. Os criminosos roubaram os funcionários presentes no local e levaram Ivanilson Gomes. A Polícia Civil ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que não divulgará mais detalhes até que haja um desfecho, a fim de preservar as investigações e a segurança dos envolvidos.>

Câmera flagou chegada>

Um vídeo de câmeras de segurança próximas à sede do Partido Verde (PV) no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, mostra o momento em que um carro branco estaciona no local para efetuar um assalto. Na ação, o presidente estadual do partido, Ivanilson Gomes, foi sequestrado. O caso ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (14).>