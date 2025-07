INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA BAHIA

Pedindo paz, caboclos vestem branco no 2 de julho

Início do desfile cívico será às 9h

Esther Morais

Publicado em 2 de julho de 2025 às 06:47

Celebração acontece nesta quarta (2) Crédito: Jorge Gauthier / CORREIO

Representando a força e a resistência do povo baiano, os Caboclos do 2 de Julho vestem branco nas comemorações deste ano. A escolha da cor não foi por acaso. O pedido é de paz. >

As imagens do Caboclo e da Cabocla ainda são revestidas com coroas de flores. Os monumentos vão desfilar a partir das 9h, quando há o início do desfile cívico. A ação ainda conta com fanfarras municipais, estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, filarmónicas estaduais e grupos populares.>

Confira a programação desta quarta (2):

06h – Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha>

07h – Organização do cortejo cívico na Lapinha>

08h – Cerimônias cívicas – hasteamento das bandeiras por autoridades, com execução do hino nacional pela banda de música da Marinha do Brasil>

09h – Início do desfile cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, fanfarras municipais, estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, filarmónicas estaduais e grupos populares>

Concurso de fachadas decoradas no percurso compreendido entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus>

Homenagem aos Heróis da Independência - breve parada em frente ao Convento da Soledade>

Homenagem da Ordem Terceira do Carmo - breve parada em frente a Ordem para pronunciamento de um membro da instituição>

Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – breve parada em frente à igreja>

11h30 – Recolhimento dos carros emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza>

13h – Concentração do cortejo cívico>

13h30 – Início do desfile cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, fanfarras municipais e estaduais. Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia>

15h – Cerimônia cívica no 2º Distrito Naval>

16h – Cerimônias cívicas no Campo Grande: chegada dos Carros dos Caboclos; hasteamento das bandeiras por autoridades; execução do hino nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército e Aeronáutica; colocação de coroas de flores no Monumento ao Dois de Julho pelas autoridades presentes; acendimento da pira do Fogo Simbólico; execução do Hino ao Dois de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Wanderley, da Polícia Militar da Bahia>

17h30 às 21h30 – Encontro de filarmônicas com maestro Fred Dantas>