LITORAL NORTE

Com Daniel Cady, TEDx Praia do Forte fortalece agenda ambiental com plantio de mudas nativas

Ação aconteceu neste sábado (18)

Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 15:40

Com Daniel Cady, TEDx Praia do Forte fortalece agenda ambiental com plantio de mudas nativas Crédito: Jonas Gabriel

O TEDx Praia do Forte realizou, neste sábado (18), uma ação de reflorestamento com o plantio de cerca de 50 mudas nativas da Mata Atlântica, reunindo jornalistas, formadores de opinião, parceiros institucionais e membros da comunidade local em torno de uma agenda prática de sustentabilidade.

A atividade contou com a condução do idealizador e licenciado do evento, Ricardo Koanuka, e teve como um dos destaques a participação de Daniel Cady, da Muri, que atuou com consultoria em agroflorestamento, orientando o manejo e o desenvolvimento das áreas plantadas.

Mais do que o plantio, a iniciativa também contemplou o acompanhamento técnico das mudas implantadas na edição anterior, que completam um ano de crescimento. A proposta reforça a continuidade das ações ambientais e o compromisso com resultados de longo prazo.

“Não existe sustentabilidade sem permanência. Plantar é apenas o início. O que sustenta a regeneração é o cuidado contínuo com as espécies nativas, o entendimento do ecossistema e a construção de uma agrofloresta viva”, afirma Daniel Cady.

O plantio foi realizado em áreas previamente preparadas, com foco na recuperação vegetal e na valorização da biodiversidade local, promovendo impacto ambiental direto e engajamento comunitário.

A ação está alinhada ao tema da edição 2026 do evento, “O Futuro é Ancestral”, que propõe uma reflexão sobre práticas sustentáveis, legado ambiental e responsabilidade intergeracional.

“Chegar ao terceiro ano consecutivo com uma ação estruturada de sustentabilidade mostra que o TEDx Praia do Forte trata o tema como um compromisso contínuo. É sobre coerência entre discurso e prática”, destaca Ricardo Koanuka.

Após a atividade, os participantes foram recebidos para um almoço no Tivoli Eco Resort Praia do Forte, patrocinador do evento, fortalecendo o relacionamento institucional entre os convidados.

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