Com Daniel Cady, TEDx Praia do Forte fortalece agenda ambiental com plantio de mudas nativas

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Millena Marques
Publicado em 18 de abril de 2026 às 15:40
O TEDx Praia do Forte realizou, neste sábado (18), uma ação de reflorestamento com o plantio de cerca de 50 mudas nativas da Mata Atlântica, reunindo jornalistas, formadores de opinião, parceiros institucionais e membros da comunidade local em torno de uma agenda prática de sustentabilidade.
A atividade contou com a condução do idealizador e licenciado do evento, Ricardo Koanuka, e teve como um dos destaques a participação de Daniel Cady, da Muri, que atuou com consultoria em agroflorestamento, orientando o manejo e o desenvolvimento das áreas plantadas.
Mais do que o plantio, a iniciativa também contemplou o acompanhamento técnico das mudas implantadas na edição anterior, que completam um ano de crescimento. A proposta reforça a continuidade das ações ambientais e o compromisso com resultados de longo prazo.
“Não existe sustentabilidade sem permanência. Plantar é apenas o início. O que sustenta a regeneração é o cuidado contínuo com as espécies nativas, o entendimento do ecossistema e a construção de uma agrofloresta viva”, afirma Daniel Cady.
O plantio foi realizado em áreas previamente preparadas, com foco na recuperação vegetal e na valorização da biodiversidade local, promovendo impacto ambiental direto e engajamento comunitário.
A ação está alinhada ao tema da edição 2026 do evento, “O Futuro é Ancestral”, que propõe uma reflexão sobre práticas sustentáveis, legado ambiental e responsabilidade intergeracional.
“Chegar ao terceiro ano consecutivo com uma ação estruturada de sustentabilidade mostra que o TEDx Praia do Forte trata o tema como um compromisso contínuo. É sobre coerência entre discurso e prática”, destaca Ricardo Koanuka.
Após a atividade, os participantes foram recebidos para um almoço no Tivoli Eco Resort Praia do Forte, patrocinador do evento, fortalecendo o relacionamento institucional entre os convidados.
Serviço
O TEDx Praia do Forte realiza seu ciclo de palestras no dia 25 de abril, no Tivoli Eco Resort Praia do Forte, com uma programação que reúne 12 speakers e propõe discussões sobre inovação, sustentabilidade e ancestralidade.