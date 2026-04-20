COLISÃO FRONTAL

Cinco dos sete mortos em acidente entre dois carros na Chapada Diamantina eram amigos e viajavam juntos

Além das vítimas fatais, três pessoas ficaram feridas: duas crianças, de 5 e 11 anos, e uma jovem de 18



Wladmir Pinheiro

Carol Neves

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:02

Cinco dos sete mortos em acidente entre dois carros na Chapada Diamantina eram amigos Crédito: Reprodução

Cinco das sete vítimas do grave acidente registrado na BA-148, entre Seabra e Boninal, na Chapada Diamantina, eram amigos e estavam no mesmo veículo. Maria Isabel Sales Santos, Itamara Matos Novais, Vanessa Fernandes Ferreira Rodrigues, Eli Elson da Silva Santos Filho e Flávia da Silva Oliveira viajavam para uma festa na região.

A colisão frontal entre dois carros aconteceu na noite de domingo (19) e provocou ainda a morte de Hildete Celestina de Souza e Caíque Oliveira Souza, que estavam em outro veículo. Eles também morreram no local.

Cinco dos sete mortos em acidente entre dois carros na Chapada Diamantina eram amigos e viajavam juntos Crédito: Reprodução

Além das vítimas fatais, três pessoas ficaram feridas: duas crianças, de 5 e 11 anos, e uma jovem de 18. A criança mais nova sofreu fratura no fêmur e deve passar por cirurgia. Já a de 11 anos teve lesões graves pelo corpo. A jovem está em estado estável e deve receber alta nas próximas horas.

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O acidente aconteceu no km 18 da rodovia estadual, em um trecho da zona rural. Equipes da Polícia Militar da Bahia, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Secretaria da Saúde foram acionadas para atender a ocorrência.