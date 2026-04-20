CULTURA

Festival Pelourinho Cultural fecha o mês com shows gratuitos no próximo sábado (25); confira

Evento terá apresentações da banda Afrocidade e do cantor Taian Riachão

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 21:28

Afrocidade: gravação de um álbum e três shows Crédito: Nti Uirá/divulgação

O Festival Pelourinho Cultural reunirá, no próximo sábado (25), a banda Afrocidade e o cantor Taian Riachão na Praça das Artes, localizada no Pelourinho, a partir das 19h, com entrada sujeita à lotação do espaço.

Oriundo de Camaçari, na região metropolitana de Salvador (RMS), o Afrocidade é resultado de variadas expressões da música negra popular, unidas a uma pegada eletrônica e sob forte influência da África e da Jamaica. Entre algumas de suas canções mais conhecidas, está ‘Baby te liguei’ (2020).

Presença constante em festivais, o grupo já participou por exemplo do The Town e do Coala Festival, em São Paulo-SP. Além disso, coleciona Carnavais de Salvador em cima de trios desde 2020, quando comandou o Navio Pirata, do BaianaSystem, ao lado de artistas como Russo Passapusso e Mano Brown e do bloco afro Muzenza do Reggae.

Cantor, compositor e multi-instrumentista, Taian Riachão desponta como uma das grandes vozes da nova geração da música da Bahia. O nome artístico não é à toa: ele é neto do consagrado sambista Riachão (1921–2020), referência do gênero musical no estado e em todo o país.

Oficina gratuita

Além da grade musical, o festival terá no próximo sábado, às 9h30, no largo Tereza Batista, sua terceira oficina artística, dedicada à dança. Haverá 70 vagas, disponibilizadas por ordem de chegada. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Sobre o Festival