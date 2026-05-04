LITERATURA

Escritor e jornalista Carlos Ribeiro lança livro com duas obras

Editado pela Solisluna, Noites Desertas reúne dois romances do autor, O Chamado da Noite e A Noite de José

Doris Miranda

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:31

O jornalista e escritor Carlos Ribeiro é titular da Cadeira nº 5 da Academia de Letras da Bahia Crédito: divulgação

O jornalista e escritor Carlos Ribeiro está lançando Noites Desertas, obra que reúne dois títulos, sendo um deles inédito.

Editado pela Solisluna, Noites Desertas reúne os romances O Chamado da Noite, lançado em 1997, e A Noite de José, inédito, mas com alguns capítulos publicados em livros e coletâneas nacionais de contos. A capa é assinada pelo renomado artista visual Enéas Guerra.

São obras afins, na linguagem, marcada pelo ritmo ágil e pelo lirismo. Seus personagens caminham nos entrelugares do sonho e da vigília, do presente e da memória de um tempo soterrado, o tempo das cidades sem utopia. Seu cenário: as ruas da capital baiana desencantada, “sem farofa e sem dendê”, na precisa definição do romancista Antônio Torres, também membro da ALB.