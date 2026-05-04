Escritor e jornalista Carlos Ribeiro lança livro com duas obras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:31
O jornalista e escritor Carlos Ribeiro está lançando Noites Desertas, obra que reúne dois títulos, sendo um deles inédito.
Editado pela Solisluna, Noites Desertas reúne os romances O Chamado da Noite, lançado em 1997, e A Noite de José, inédito, mas com alguns capítulos publicados em livros e coletâneas nacionais de contos. A capa é assinada pelo renomado artista visual Enéas Guerra.
São obras afins, na linguagem, marcada pelo ritmo ágil e pelo lirismo. Seus personagens caminham nos entrelugares do sonho e da vigília, do presente e da memória de um tempo soterrado, o tempo das cidades sem utopia. Seu cenário: as ruas da capital baiana desencantada, “sem farofa e sem dendê”, na precisa definição do romancista Antônio Torres, também membro da ALB.
Natural de Salvador, Carlos Ribeiro é titular da Cadeira nº 5 da Academia de Letras da Bahia (ALB). Autor de mais de 20 livros nos gêneros conto, romance, ensaio e reportagem. Vencedor do Prêmio da ALB, em 1988, atua como jornalista nas áreas de cultura e divulgação científica. É professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).