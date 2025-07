CARAÍVA

Operação deixa cinco membros de facção mortos em destino turístico da Bahia

Equipes apreenderam arsenal

Uma operação policial resultou na morte de cinco pessoas ligadas a facções criminosas na manhã desta quarta-feira (23), no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. Outras três pessoas foram presas.>

Durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, as equipes encontraram um verdadeiro arsenal: cinco fuzis, quatro pistolas, um rifle, uma espingarda e rádios comunicadores. Drogas escondidas no solo também foram localizadas. Os suspeitos presos e mortos não tiveram nomes divulgados.>

A ofensiva, batizada de Operação Vértice Zero, contou com a participação de agentes das Polícias Federal, Militar e Civil, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia e da Força Nacional. Desde a madrugada, helicópteros, drones e equipes em terra cercaram diversos pontos do distrito.>