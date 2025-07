OPORTUNIDADE

Edital oferece até R$ 380 mil para projetos sociais; confira

Iniciativas selecionadas terão apoio técnico gratuito e devem atuar com foco em desenvolvimento social e metas da Agenda 2030

Organizações da sociedade civil de todo o Brasil já podem se preparar para o processo seletivo de um dos programas mais relevantes de apoio a projetos sociais no país. A Fundação Salvador Arena (FSA), entidade com atuação nacional e inserida em uma rede internacional de impacto social inscreve até o dia 7 de agosto para o Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS) 2026. >

A iniciativa vai selecionar projetos com foco em educação, assistência social, saúde e habitação popular. Além de apoio financeiro, que pode variar de R$ 70 mil a R$ 380 mil por proposta, as organizações escolhidas terão acesso a consultoria técnica especializada, sem custo, durante toda a execução das ações.>

As propostas devem apresentar soluções voltadas à promoção social e à melhoria de serviços prestados diretamente a públicos diversos, como crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Segundo a Fundação, os projetos serão avaliados com base em critérios alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), integrados à Agenda 2030 da ONU.>

“O PAPS vai além do financiamento. Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento técnico das organizações e ampliar o alcance de suas causas, promovendo soluções eficazes para os desafios sociais do país”, afirma a gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da Fundação Salvador Arena.>

O edital completo, com todas as regras e critérios de seleção, está disponível no site www.papsfsa.com.br, onde também deverão ser feitas as inscrições.>