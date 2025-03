CARNAVAL

Um dia após indireta para ex, Maiara reata com antigo namorado com beijão em cima do trio

Sertaneja namorava com Matheus antes de iniciar romance com mohamed, seu ex que recebeu a indireta

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2025 às 14:13

Maiara e Matheus Crédito: Reprodução

Um dia após provocar o ex com indiretas, Maiara deu um beijão no seu outro ex, Matheus Gabriel, em cima do trio. Os doi aparentemente reataram o relacionamento, mais uma vez. A cena romântica aconteceu no domingo (2), durante apresentação da dupla em Acaraú, no Ceará.

