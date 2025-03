SELFIE NO ESPELHO

Após quase ficar seminua no Carnaval, Maiara posa de calcinha e sutiã; foto

Cantora enfrentou problema com vestido quando cantava em folia na Bahia

O conjunto prateado usado pela artista era parte do figurino para a apresentação com a irmã, Maraisa, em Aracaju, na noite de domingo (2).>

No último sábado (1º), Maiara passou por uma saia justa enquanto se apresentava no Carnaval de Barreiras, na Bahia. O vestido que ela usava abriu no meio da apresentação, quase deixando a cantora só de roupa íntima. Sua equipe, porém, agiu rápido para ajustar o look.>