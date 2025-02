NAMORO

Maiara e Mohamed Nassar terminam três meses após assumirem relacionamento

Casal chegou a brincar com possibilidade de casamento

Maiara, da dupla com Maraísa, não está mais namorando. A cantora e o empresário Mohamed Nassar terminaram o relacionamento na sexta-feira (21) após assumirem que estavam juntos no mês de dezembro do ano passado. >