Ranking: Fonte Nova é estádio com mais estrutura de segurança nos arredores, diz pesquisa

No outro extremo, Barradão aparece em penúltimo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:23

Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027
Arena Fonte Nova  Crédito: San Júnior / EC Bahia

Um levantamento inédito do Bolavip Brasil aponta que a Arena Fonte Nova, casa do Bahia, é o estádio da Série A com mais instalações de segurança nas redondezas, com 17 registros. No outro extremo, o Barradão, do Vitória, não passa de uma instalação, e a Arena MRV, do Atlético-MG, não possui nenhuma.

A pesquisa analisou os 18 estádios onde os 20 clubes da Série A jogam em 2025, verificando delegacias, cabines, batalhões e instalações militares situadas a até 30 minutos de caminhada. Embora a presença de estruturas de segurança seja relevante, especialistas alertam que apenas isso não garante proteção completa aos torcedores - o esquema de policiamento nos dias de jogos também é determinante. Em dias de partida, é comum ter reforço no trabalho policial perto de estádios. 

Os estádios mais bem servidos ficam em regiões centrais e mais povoadas. Além da Arena Fonte Nova, aparecem o Maracanã, do Flamengo e Fluminense, com 12 instalações, e a Vila Belmiro, do Santos, com 11. O contraste com os últimos colocados é grande: a Arena MRV, sem nenhuma instalação; o Barradão e o José Maria de Campos Maia, do Mirassol, com apenas uma cada, ficam em áreas mais afastadas do centro.

Em média, os 18 estádios do Brasileirão possuem cinco instalações de segurança próximas. Veja o ranking completo dos estádios com mais segurança no entorno.

Estádios com mais estrutura de segurança nos arredores

Arena Fonte Nova (Bahia) – 17 por Sam Júnior/ Divulgação
Maracanã (Flamengo e Fluminense) - 12 por Daniel Basil/Portal da Copa
Vila Belmiro (Santos) – 11 por Fábio Maradei I Santos FC
Alfredo Jaconi (Juventude) – 9 por Divulgação
Ilha do Retiro (Sport) – 9 por Foto: Williams Aguiar/Sport
Beira-Rio (Internacional) – 8 por Ricardo Duarte/Internacional
Nilton Santos (Botafogo) – 7 por FABIO MOTTA/Divulgação
Allianz Parque (Palmeiras) – 5 por Divulgação Palmeiras
Neo Química Arena (Corinthians) – 4 por Divulgação
São Januário (Vasco) – 5 por Divulgação
Mineirão (Cruzeiro) – 4 por Divulgação
Castelão (Ceará e Fortaleza) – 4 por Reprodução I X
Arena do Grêmio (Grêmio) – 2 por Divulgação
Morumbi (São Paulo) – 2 por Shutterstock
Cícero de Souza Marques (RB Bragantino) – 1 por Divulgação
José Maria de Campos Maia (Mirassol) – 1 por Divulgação
Barradão (Vitória) – 1 por Divulgação
Arena MRV (Atlético-MG) – 0 por Atlético Mineiro/Divulgação
1 de 18
Arena Fonte Nova (Bahia) – 17

