FUTEBOL

Ranking: Fonte Nova é estádio com mais estrutura de segurança nos arredores, diz pesquisa

No outro extremo, Barradão aparece em penúltimo

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:23

Arena Fonte Nova Crédito: San Júnior / EC Bahia

Um levantamento inédito do Bolavip Brasil aponta que a Arena Fonte Nova, casa do Bahia, é o estádio da Série A com mais instalações de segurança nas redondezas, com 17 registros. No outro extremo, o Barradão, do Vitória, não passa de uma instalação, e a Arena MRV, do Atlético-MG, não possui nenhuma.

A pesquisa analisou os 18 estádios onde os 20 clubes da Série A jogam em 2025, verificando delegacias, cabines, batalhões e instalações militares situadas a até 30 minutos de caminhada. Embora a presença de estruturas de segurança seja relevante, especialistas alertam que apenas isso não garante proteção completa aos torcedores - o esquema de policiamento nos dias de jogos também é determinante. Em dias de partida, é comum ter reforço no trabalho policial perto de estádios.

Os estádios mais bem servidos ficam em regiões centrais e mais povoadas. Além da Arena Fonte Nova, aparecem o Maracanã, do Flamengo e Fluminense, com 12 instalações, e a Vila Belmiro, do Santos, com 11. O contraste com os últimos colocados é grande: a Arena MRV, sem nenhuma instalação; o Barradão e o José Maria de Campos Maia, do Mirassol, com apenas uma cada, ficam em áreas mais afastadas do centro.

Em média, os 18 estádios do Brasileirão possuem cinco instalações de segurança próximas. Veja o ranking completo dos estádios com mais segurança no entorno.