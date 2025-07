RIO DE JANEIRO

Homem é morto a facadas ao cobrar dívida de R$ 25 do vizinho

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Uma discussão por R$ 25 terminou em tragédia no Conjunto Dom Jaime Câmara, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Hervison Paulo Ferreira Galvão, 54 anos, morreu após ser esfaqueado pelo vizinho que devia o pequeno valor. O crime aconteceu no domingo (7), em plena rua, diante de testemunhas. A informação foi divulgada pelo portal IG.>