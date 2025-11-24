DISCUSSÃO

Mulher é detida após esfaquear namorado durante discussão em edifício no Campo Grande

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24)

Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:12

Condomínio fica no Largo do Campo Grande Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Uma mulher, de 44 anos, foi levada para a delegacia após esfaquear o namorado durante uma discussão na madrugada desta segunda-feira (24), em um condomínio no Largo do Campo Grande, em Salvador.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a uma denúncia de agressão por arma branca no local. Ao chegarem ao local, constataram que a vítima foi esfaqueada pela namorada após uma discussão, informou a nota da PM. O apartamento tinha sinais de ação violenta e estruturas quebradas, segundo a TV Bahia.

PM foi acionada para o caso 1 de 22

O homem, de 55 anos, desceu do prédio e saiu pedindo ajuda para pedrestes que passavam pelo local, mas não foi atendido por ninguém na região. Somente ao chegar no bairro do Garcia, próximo ao Colégio Antônio Vieira, uma pessoa o ajudou e ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. Ele recebeu alta e passa bem.