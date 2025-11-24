Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é detida após esfaquear namorado durante discussão em edifício no Campo Grande

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:12

Condomínio fica no Largo do Campo Grande
Condomínio fica no Largo do Campo Grande Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Uma mulher, de 44 anos, foi levada para a delegacia após esfaquear o namorado durante uma discussão na madrugada desta segunda-feira (24), em um condomínio no Largo do Campo Grande, em Salvador. 

Agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a uma denúncia de agressão por arma branca no local. Ao chegarem ao local, constataram que a vítima foi esfaqueada pela namorada após uma discussão, informou a nota da PM. O apartamento tinha sinais de ação violenta e estruturas quebradas, segundo a TV Bahia.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

O homem, de 55 anos, desceu do prédio e saiu pedindo ajuda para pedrestes que passavam pelo local, mas não foi atendido por ninguém na região. Somente ao chegar no bairro do Garcia, próximo ao Colégio Antônio Vieira, uma pessoa o ajudou e ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. Ele recebeu alta e passa bem.

Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi levada para a Central de Flagrantes, também nos Barris, mas foi liberada após prestar depoimento. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa. Ainda não se sabe o motivo que iniciou a discussão.

Leia mais

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

Tags:

Campo Grande Esfaquear

Mais recentes

Imagem - Mais de 500 animais silvestres são resgatados dentro de carro em rodovia na Bahia

Mais de 500 animais silvestres são resgatados dentro de carro em rodovia na Bahia
Imagem - 4 desafios de iniciantes na academia e como superá-los

4 desafios de iniciantes na academia e como superá-los
Imagem - Prazo para credenciamento de veículos de moradores no Carnaval é ampliado; confira a nova data

Prazo para credenciamento de veículos de moradores no Carnaval é ampliado; confira a nova data

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
01

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos
02

Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado
04

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado