CENTER LAPA

Shopping na capital promove Oficina de Mini Donuts para crianças

Atividade será neste sábado (5), com duas turmas e inscrições gratuitas

Tharsila Prates

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:10

Na Oficina de Mini Donuts, crianças poderão soltar a criatividade Crédito: Divulgação

Para dar início à temporada de atividades infantis do mês de julho, o Shopping Center Lapa preparou uma ação especial voltada para os pequenos: a Oficina de Mini Donuts. O evento será realizado neste sábado (5), no espaço Lapa Kids (Piso L3), com duas turmas nos horários das 14h e 15h. As inscrições são gratuitas, disponíveis na plataforma Sympla.

Com a proposta de unir diversão e criatividade em uma tarde em que as crianças poderão confeitar seus próprios doces, a oficina oferece uma experiência prática e interativa que promete agradar a pais e filhos. Durante a atividade, os participantes terão acesso aos ingredientes e materiais necessários para a decoração dos minis donuts, com liberdade para explorar cores, sabores e formas.

Mais do que uma simples brincadeira, a atividade contribui para o desenvolvimento da coordenação motora e da criatividade das crianças. Além disso, é uma oportunidade para os pais compartilharem momentos de qualidade com seus filhos, longe das telas.

A atividade marca o início da programação infantil de julho do Shopping Center Lapa, com ações lúdicas em todos os sábados do mês. "O Shopping Center Lapa vem investindo cada vez mais em ações voltadas para o público infantil, fortalecendo um trabalho que já é sucesso entre as famílias e que vem atraindo um número crescente de visitantes", explica a gerente de marketing Aline Ferraz.

Serviço:

Oficina de Mini Donuts do Shopping Center Lapa

Onde: Espaço Lapa Kids (L3)

Quando: sábado, 5 de julho

Horário: turmas às 14h e 15h