TAROT & SIGNOS

Maré de abundância: carta do dia impulsiona dinheiro e decisões para 3 signos nesta terça (6)

Energia favorece ação prática, negociações e avanços no trabalho com impacto direto no bolso

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

Se tem um dia para sair do plano e ir direto para a execução, é esta terça-feira (5). A energia que conduz o momento vem de O Mago, carta associada à iniciativa, estratégia e poder de realização, e coloca Touro, Virgem e Capricórnio em posição de vantagem quando o assunto é trabalho e dinheiro.

Na prática, isso significa menos dúvida e mais atitude. O cenário favorece propostas, conversas importantes e decisões que estavam sendo adiadas, especialmente aquelas que envolvem crescimento financeiro ou estabilidade profissional. Para esses signos, o dia tende a trazer clareza sobre o que fazer e como fazer, com mais segurança para transformar ideias em resultados concretos.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

A leitura também indica um momento oportuno para negociar, apresentar projetos ou até reorganizar a vida financeira com mais foco. Pequenas ações tomadas agora podem gerar efeitos mais consistentes nos próximos dias, principalmente para quem já vinha se preparando e esperando o momento certo para agir.