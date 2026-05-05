Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maré de abundância: carta do dia impulsiona dinheiro e decisões para 3 signos nesta terça (6)

Energia favorece ação prática, negociações e avanços no trabalho com impacto direto no bolso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Se tem um dia para sair do plano e ir direto para a execução, é esta terça-feira (5). A energia que conduz o momento vem de O Mago, carta associada à iniciativa, estratégia e poder de realização, e coloca Touro, Virgem e Capricórnio em posição de vantagem quando o assunto é trabalho e dinheiro.

Na prática, isso significa menos dúvida e mais atitude. O cenário favorece propostas, conversas importantes e decisões que estavam sendo adiadas, especialmente aquelas que envolvem crescimento financeiro ou estabilidade profissional. Para esses signos, o dia tende a trazer clareza sobre o que fazer e como fazer, com mais segurança para transformar ideias em resultados concretos.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

A leitura também indica um momento oportuno para negociar, apresentar projetos ou até reorganizar a vida financeira com mais foco. Pequenas ações tomadas agora podem gerar efeitos mais consistentes nos próximos dias, principalmente para quem já vinha se preparando e esperando o momento certo para agir.

Com a influência do Mago, a sorte aparece menos como acaso e mais como consequência de movimento. A terça-feira pede protagonismo, escolhas rápidas e confiança no próprio potencial, criando um ambiente favorável para quem decide agir.

Mais recentes

Imagem - Matheus Aleixo quebra silêncio sobre rumores de traição: 'É difícil entender'

Matheus Aleixo quebra silêncio sobre rumores de traição: 'É difícil entender'
Imagem - Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão

Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão
Imagem - Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo

Três Graças: Arminda é presa após tentar matar bebê ao empurrar carrinho escada abaixo