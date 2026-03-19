BBB 26: Alberto, Jordana e Milena avançam para a final e dusputam liderança hoje (19 de março)

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de março de 2026 às 19:28
A décima Prova do Líder do BBB 26 avançou nesta quinta-feira (19) e já tem os três finalistas definidos. Após etapas classificatórias realizadas ao longo da tarde, Alberto Cowboy, Jordana e Milena garantiram vaga na fase decisiva da disputa.
A dinâmica da semana foi dividida em rodadas eliminatórias, reduzindo gradualmente o número de participantes até a definição do trio que segue na briga pela liderança.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Agora, os três finalistas disputam a última etapa ao vivo, que vai definir o novo Líder da semana. O vencedor garante imunidade e o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão.
A prova também impacta outras dinâmicas do jogo. Os primeiros eliminados, Juliano, Leandro, Samira e Chaiany, participam de uma nova disputa na sexta-feira (20), em que um deles será emparedado.
No sábado (21), o participante que estiver na berlinda ainda terá a chance de se salvar ou indicar outro jogador para o Paredão.
A expectativa é de uma final acirrada, com a liderança podendo influenciar diretamente os rumos do jogo nos próximos dias.