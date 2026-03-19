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BBB 26: Alberto, Jordana e Milena avançam para a final e dusputam liderança hoje (19 de março)

Trio avança após fases eliminatórias realizadas à tarde e disputa decisão ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:28

Prova do Líder
Prova do Líder Crédito: Arte/CORREIO

A décima Prova do Líder do BBB 26 avançou nesta quinta-feira (19) e já tem os três finalistas definidos. Após etapas classificatórias realizadas ao longo da tarde, Alberto Cowboy, Jordana e Milena garantiram vaga na fase decisiva da disputa.

A dinâmica da semana foi dividida em rodadas eliminatórias, reduzindo gradualmente o número de participantes até a definição do trio que segue na briga pela liderança.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Agora, os três finalistas disputam a última etapa ao vivo, que vai definir o novo Líder da semana. O vencedor garante imunidade e o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão.

A prova também impacta outras dinâmicas do jogo. Os primeiros eliminados, Juliano, Leandro, Samira e Chaiany, participam de uma nova disputa na sexta-feira (20), em que um deles será emparedado.

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No sábado (21), o participante que estiver na berlinda ainda terá a chance de se salvar ou indicar outro jogador para o Paredão.

A expectativa é de uma final acirrada, com a liderança podendo influenciar diretamente os rumos do jogo nos próximos dias.

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