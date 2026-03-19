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BBB 26: Alberto, Jordana e Milena avançam para a final e dusputam liderança hoje (19 de março)

Trio avança após fases eliminatórias realizadas à tarde e disputa decisão ao vivo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:28

Prova do Líder Crédito: Arte/CORREIO

A décima Prova do Líder do BBB 26 avançou nesta quinta-feira (19) e já tem os três finalistas definidos. Após etapas classificatórias realizadas ao longo da tarde, Alberto Cowboy, Jordana e Milena garantiram vaga na fase decisiva da disputa.

A dinâmica da semana foi dividida em rodadas eliminatórias, reduzindo gradualmente o número de participantes até a definição do trio que segue na briga pela liderança.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Agora, os três finalistas disputam a última etapa ao vivo, que vai definir o novo Líder da semana. O vencedor garante imunidade e o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão.

A prova também impacta outras dinâmicas do jogo. Os primeiros eliminados, Juliano, Leandro, Samira e Chaiany, participam de uma nova disputa na sexta-feira (20), em que um deles será emparedado.

No sábado (21), o participante que estiver na berlinda ainda terá a chance de se salvar ou indicar outro jogador para o Paredão.