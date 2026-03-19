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Ana Paula Renault admite que pegou ranço de sister no BBB 26: 'Tudo o que ela faz está me irritando'

Jornalista questiona atitudes da sister e diz não acreditar mais na postura da goiana dentro do jogo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:54

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

A tarde desta quinta-feira (19) foi marcada por tensão no BBB 26. Durante conversa com Samira, Ana Paula Renault fez duras críticas a Chaiany e afirmou que passou a enxergar a colega de confinamento de outra forma dentro do reality.

A jornalista disse que já não acredita que a participante seja totalmente espontânea. Segundo ela, algumas atitudes recentes levantaram dúvidas sobre a autenticidade da goiana no jogo.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25

Ana Paula relembrou um relato feito por Solange Couto. A atriz contou que Chaiany teria dito que abriria mão do apartamento conquistado no programa para beneficiar Gabriela, priorizando a amizade em vez do prêmio.

“Ana Paula avaliou a situação como exagerada e interpretou o gesto como parte de um comportamento calculado. “Até nisso ela faz essa novela toda, que ela é muito boa e pensa mais nos outros do que nela. O que é um personagem muito interessante. Com esses pontos que estamos ligando, me fez entender que é um personagem. Até então, a Chaiany era 100% genuína”, afirmou.

Na sequência, a jornalista passou a listar episódios que, na visão dela, reforçam essa mudança de percepção. Ela classificou Chaiany como uma jogadora perigosa dentro da casa.

“A Chaiany é uma jogadora que tem um jogo arriscado para mim, porque eu sou a bruxona, eu tenho opinião forte e rebato. Aí ela vai chorar […] Como é que eu fico?”, disse.

Ana Paula também criticou até situações cotidianas da sister, como o comportamento durante o treino na academia da casa. “Por que ela está andando de braços cruzados olhando para o chão em uma esteira. Quem faz isso numa esteira, Samira?”, questionou.