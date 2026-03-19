Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula Renault admite que pegou ranço de sister no BBB 26: 'Tudo o que ela faz está me irritando'

Jornalista questiona atitudes da sister e diz não acreditar mais na postura da goiana dentro do jogo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:54

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

A tarde desta quinta-feira (19) foi marcada por tensão no BBB 26. Durante conversa com Samira, Ana Paula Renault fez duras críticas a Chaiany e afirmou que passou a enxergar a colega de confinamento de outra forma dentro do reality.

A jornalista disse que já não acredita que a participante seja totalmente espontânea. Segundo ela, algumas atitudes recentes levantaram dúvidas sobre a autenticidade da goiana no jogo.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 25
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Ana Paula relembrou um relato feito por Solange Couto. A atriz contou que Chaiany teria dito que abriria mão do apartamento conquistado no programa para beneficiar Gabriela, priorizando a amizade em vez do prêmio.

“Ana Paula avaliou a situação como exagerada e interpretou o gesto como parte de um comportamento calculado. “Até nisso ela faz essa novela toda, que ela é muito boa e pensa mais nos outros do que nela. O que é um personagem muito interessante. Com esses pontos que estamos ligando, me fez entender que é um personagem. Até então, a Chaiany era 100% genuína”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: Alberto, Jordana ou Milena, quem você quer que seja o novo líder?

Enquete BBB 26: Alberto, Jordana ou Milena, quem você quer que seja o novo líder?

Imagem - BBB 26: Alberto, Jordana e Milena avançam para a final e dusputam liderança hoje (19 de março)

BBB 26: Alberto, Jordana e Milena avançam para a final e dusputam liderança hoje (19 de março)

Imagem - Como vai funcionar a dinâmica que pode emparedar um dos primeiros eliminados da Prova do Líder no BBB 26

Como vai funcionar a dinâmica que pode emparedar um dos primeiros eliminados da Prova do Líder no BBB 26

Na sequência, a jornalista passou a listar episódios que, na visão dela, reforçam essa mudança de percepção. Ela classificou Chaiany como uma jogadora perigosa dentro da casa.

“A Chaiany é uma jogadora que tem um jogo arriscado para mim, porque eu sou a bruxona, eu tenho opinião forte e rebato. Aí ela vai chorar […] Como é que eu fico?”, disse.

Ana Paula também criticou até situações cotidianas da sister, como o comportamento durante o treino na academia da casa. “Por que ela está andando de braços cruzados olhando para o chão em uma esteira. Quem faz isso numa esteira, Samira?”, questionou.

Ao final da conversa, a jornalista resumiu o sentimento em relação à colega de confinamento. “Agora tudo o que ela faz está me irritando. A gente aparece lá toda feliz, sorridente e rindo. A gente fica de ruim. […] Tomo antipatia muito rápido e eu tô com antipatia.”

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de março), mudanças internas silenciosas reorganizam prioridades e colocam os signos em um novo rumo

Hoje (20 de março), mudanças internas silenciosas reorganizam prioridades e colocam os signos em um novo rumo
Imagem - Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir

Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir
Imagem - BBB 26: Alberto Cowboy vence Prova do Líder e vira tetra na temporada

BBB 26: Alberto Cowboy vence Prova do Líder e vira tetra na temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado
01

Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado

Imagem - O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites
02

O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites

Imagem - Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar
03

Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
04

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir