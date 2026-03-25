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O empurrão que faltava: Lua Crescente em Câncer hoje (25 de março) vai destravar os planos de 4 signos

Saiba como essa tensão vai destravar sua semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:47

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Nesta quarta-feira (25), às 16:17, a Lua atinge o ápice de sua fase Crescente no signo de Câncer. Enquanto o Sol em Áries quer que você corra em disparada para o futuro, as águas cancerianas pedem que você olhe para trás e proteja sua base. É um momento de tensão no céu, mas que serve como o combustível perfeito para fazer seus projetos finalmente saírem do papel.

Para os nativos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, essa configuração funciona como um teste de coragem. Sabe aquele frio na barriga diante de uma grande decisão? Ele é o sinal de que você está no caminho certo. A Lua Crescente exige ação para superar os obstáculos emocionais. Não dá mais para ficar em cima do muro. É hora de usar o impulso do início do ano astrológico para adubar os seus sonhos e regar o que você deseja colher lá na frente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

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Durante o dia, o segredo será equilibrar a pressa com o cuidado. Se você quer dar um salto na sua vida, precisa primeiro garantir que o seu chão está firme. Consolide o que você já tem antes de se aventurar em mares desconhecidos. O universo não está pedindo pressa cega, mas sim passos firmes e conscientes. Use o final da tarde para tomar aquelas decisões difíceis que você vinha adiando, o céu vai te dar a força necessária para agir com o coração e com a cabeça.

Durante a noite, preste atenção aos sinais que o seu corpo físico envia. Toda essa ebulição astral costuma refletir direto no nosso estômago e na retenção de líquidos. Se o nervosismo bater, pare, respire e faça uma refeição leve e tranquila. Respeitar o seu tempo biológico e acolher suas vulnerabilidades é a verdadeira chave para crescer sem quebrar.  

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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