Seguidores se emocionaram com últimas palavras de Jota Surfista, influencer que morreu aos 30 anos

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de março de 2026 às 17:03
O influenciador João Paulo, conhecido nas redes sociais como Jota Surfista, morreu nesta quarta-feira (25), aos 30 anos, após enfrentar um câncer e um quadro de hepatite alcoólica. Dias antes da morte, ele deixou uma mensagem nas redes sociais que acabou ganhando repercussão após a confirmação do falecimento.
Na última publicação, feita em 16 de março, o jovem falou sobre a rotina difícil durante o tratamento e afirmou que seguia lutando contra a doença. “Todos os dias são difíceis para um paciente oncológico, mas quem ama a vida tem que lutar essa guerra até o final e eu sou um guerreiro que não vou desistir”, escreveu. Na publicação, diversos seguidores se emocionaram com o desabafo.
Jota Surfista
O influenciador vinha compartilhando com os seguidores detalhes da doença desde o diagnóstico, no fim de 2025. Na época, ele contou que descobriu problemas graves de saúde após passar mal e realizar exames, que indicaram, além do câncer, uma trombose e a hepatite alcoólica.
Em outro momento, também relatou como começou a consumir álcool ainda na adolescência. “Eu olhava os caras da minha quebrada bebendo, com carrão, várias minas diferentes, e eu queria também”, disse em vídeo publicado nas redes.
O tratamento incluiu sessões de quimioterapia e transfusões de sangue. Apesar das dificuldades, ele mantinha a expectativa de recuperação e frequentemente demonstrava fé ao falar sobre o processo.
A morte foi confirmada por Leticia Deziderio, ex-companheira e mãe do filho do influenciador. “Só Deus sabe o quanto eu implorei pra você sair daquele hospital com vida… Dói demais aceitar, mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou”, escreveu.
Ela também destacou a dedicação durante o período de internação. “Fica a paz no meu coração de ter estado ao seu lado nesses meses, de ter cuidado de você, de não ter te abandonado em nenhum momento e de ter conseguido me despedir. Você lutou até o fim, agora descanse em paz. Vou te amar pra sempre”, completou.
A trajetória recente de Jota Surfista nas redes foi marcada pelo relato direto sobre a doença e pelo alerta aos seguidores sobre os impactos do consumo de álcool ao longo dos anos.