LUTO

Seguidores se emocionaram com últimas palavras de Jota Surfista, influencer que morreu aos 30 anos

Influenciador deixou alerta importante aos seguidores

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:03

Jota Surfista Crédito: Reprodução

O influenciador João Paulo, conhecido nas redes sociais como Jota Surfista, morreu nesta quarta-feira (25), aos 30 anos, após enfrentar um câncer e um quadro de hepatite alcoólica. Dias antes da morte, ele deixou uma mensagem nas redes sociais que acabou ganhando repercussão após a confirmação do falecimento.

Na última publicação, feita em 16 de março, o jovem falou sobre a rotina difícil durante o tratamento e afirmou que seguia lutando contra a doença. “Todos os dias são difíceis para um paciente oncológico, mas quem ama a vida tem que lutar essa guerra até o final e eu sou um guerreiro que não vou desistir”, escreveu. Na publicação, diversos seguidores se emocionaram com o desabafo.

Jota Surfista 1 de 6

O influenciador vinha compartilhando com os seguidores detalhes da doença desde o diagnóstico, no fim de 2025. Na época, ele contou que descobriu problemas graves de saúde após passar mal e realizar exames, que indicaram, além do câncer, uma trombose e a hepatite alcoólica.

Em outro momento, também relatou como começou a consumir álcool ainda na adolescência. “Eu olhava os caras da minha quebrada bebendo, com carrão, várias minas diferentes, e eu queria também”, disse em vídeo publicado nas redes.

O tratamento incluiu sessões de quimioterapia e transfusões de sangue. Apesar das dificuldades, ele mantinha a expectativa de recuperação e frequentemente demonstrava fé ao falar sobre o processo.

A morte foi confirmada por Leticia Deziderio, ex-companheira e mãe do filho do influenciador. “Só Deus sabe o quanto eu implorei pra você sair daquele hospital com vida… Dói demais aceitar, mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou”, escreveu.

Ela também destacou a dedicação durante o período de internação. “Fica a paz no meu coração de ter estado ao seu lado nesses meses, de ter cuidado de você, de não ter te abandonado em nenhum momento e de ter conseguido me despedir. Você lutou até o fim, agora descanse em paz. Vou te amar pra sempre”, completou.