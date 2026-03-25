Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz da Globo remove tatuagem que odiava: 'Parece um amendoim com boca e olho'

Atriz diz que desenho feito por impulso parecia “um amendoim com olho e boca” e já apresenta resultado após sessões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:28

Laura Fernandez
Laura Fernandez Crédito: Reprodução

A atriz e modelo Laura Fernandez, de 28 anos, revelou que está passando por um processo de remoção de tatuagens e destacou uma em especial, que definiu como a que mais incomodava. A artista contou que já realizou a terceira sessão do procedimento, feita nesta terça-feira (24), e celebrou a evolução do resultado.

Segundo Laura, o desenho, localizado no braço direito, foi feito de forma impulsiva e acabou se tornando motivo de arrependimento. “Essa é a que eu mais odiava. Fiz em uma festa, no calor da emoção, e parece um amendoim com boca e olho. Na terceira sessão, ela já está bem clarinha”, afirmou.

Laura Fernandez

Laura Fernandez por Reprodução
Laura Fernandez por Reprodução
Laura Fernandez por Reprodução
1 de 3
Laura Fernandez por Reprodução

Ela também destacou que a decisão de remover algumas tatuagens tem tido impacto positivo no bem-estar. “Realmente tirar essas tatuagens tem me feito muito bem”, completou.

O desenho, descrito por ela como uma balaclava minimalista, fica próximo a outra tatuagem em formato de coração.

Leia mais

Imagem - 'Beiçola' lamenta ser proibido de transar e revela conflitos de convivência no Retiro dos Artistas

'Beiçola' lamenta ser proibido de transar e revela conflitos de convivência no Retiro dos Artistas

Imagem - Ex-sogra detona Juliano Floss, do BBB 26: 'Pessoa mais falsa e hipócrita que eu já conheci'

Ex-sogra detona Juliano Floss, do BBB 26: 'Pessoa mais falsa e hipócrita que eu já conheci'

Imagem - Ex-namorada de Gerson Brenner comove ao contar história do passado com o ator: 'Sofri muito'

Ex-namorada de Gerson Brenner comove ao contar história do passado com o ator: 'Sofri muito'

Recentemente, Laura também encerrou sua participação na novela Êta Mundo Melhor, exibida até o último dia 13. Na trama, interpretou a personagem Penélope Silva.

Mais recentes

Imagem - Patrão reúne funcionários e se revolta ao descobrir caso entre funcionários: 'Respeite sua família'

Patrão reúne funcionários e se revolta ao descobrir caso entre funcionários: 'Respeite sua família'
Imagem - Harry Potter: HBO divulga primeiro trailer da série e confirma data de estreia

Harry Potter: HBO divulga primeiro trailer da série e confirma data de estreia
Imagem - Seguidores se emocionaram com últimas palavras de Jota Surfista, influencer que morreu aos 30 anos

Seguidores se emocionaram com últimas palavras de Jota Surfista, influencer que morreu aos 30 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’
01

Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’

Imagem - Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante
02

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Imagem - ‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)
03

‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)

Imagem - Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia
04

Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia