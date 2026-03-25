Atriz da Globo remove tatuagem que odiava: 'Parece um amendoim com boca e olho'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 16:28
A atriz e modelo Laura Fernandez, de 28 anos, revelou que está passando por um processo de remoção de tatuagens e destacou uma em especial, que definiu como a que mais incomodava. A artista contou que já realizou a terceira sessão do procedimento, feita nesta terça-feira (24), e celebrou a evolução do resultado.
Segundo Laura, o desenho, localizado no braço direito, foi feito de forma impulsiva e acabou se tornando motivo de arrependimento. “Essa é a que eu mais odiava. Fiz em uma festa, no calor da emoção, e parece um amendoim com boca e olho. Na terceira sessão, ela já está bem clarinha”, afirmou.
Laura Fernandez
Ela também destacou que a decisão de remover algumas tatuagens tem tido impacto positivo no bem-estar. “Realmente tirar essas tatuagens tem me feito muito bem”, completou.
O desenho, descrito por ela como uma balaclava minimalista, fica próximo a outra tatuagem em formato de coração.
Recentemente, Laura também encerrou sua participação na novela Êta Mundo Melhor, exibida até o último dia 13. Na trama, interpretou a personagem Penélope Silva.