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Quem era Jota Surfista, influenciador que morreu após luta contra câncer

Influenciador fazia alerta importante nas redes sociais durante processo de luta contra câncer

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:47

Jota Surfista deixado legado importante na luta contra câncer
Jota Surfista deixa legado importante na luta contra câncer Crédito: Reprodução | Instagram

João Paulo, conhecido como Jota Surfista deixou um legado importante de alerta para exageros no uso de bebidas alcoólicas e drogas. O influenciador morreu nesta quarta-feira (25), aos 30 anos, após travar uma longa luta contra o câncer.

No ano passado, Jota Surfista explicou através das redes sociais que voltou de uma festa vomitando sangue, e dias depois, recebeu o diagnóstico de hepatite alcoólica e câncer na região do abdômen.

Jota Surfista

Jota Surfista por Reprodução
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Desde então, ele usava as redes sociais para alertar sobre o exagero com tais substâncias, e como é importante o cuidado com a saúde para evitar problemas futuros.

“Vivi o excesso. Hoje vivo as consequências. Câncer aos 30. Que minha história salve alguém”, dizia Jota nas redes sociais.

A última publicação do influenciador foi feita no dia 16 de março. “Todos os dias são difíceis para um paciente oncológico, mas quem ama a vida tem que lutar essa guerra até o final e eu sou um guerreiro que não vai desistir ????”, escreveu na legenda de uma publicação no Instagram em que está na cama de um hospital.

A morte de Jota Surfista foi compartilhada por familiares do influenciador em suas redes sociais, nesta quarta.

Uma familiar de Jota Surfista chamada Ana Paula Almeida pediu privacidade para a família. “Peço que não mandem mensagem para Adhemar e Léo, eles estão fragilizados nesse momento de dor e ainda estão resolvendo tudo para o velório e enterro”.

O irmão do influenciador, Adhemar contou que o familiar estava em um “estado difícil”, internado em um hospital. “O processo dele é paliativo. Chegou em uma situação que está em bomba de morfina o tempo todo, com saturação baixa”, comentou.

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Jota Surfista

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