LUTA CONTRA CÂNCER

Quem era Jota Surfista, influenciador que morreu após luta contra câncer

Influenciador fazia alerta importante nas redes sociais durante processo de luta contra câncer

Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:47

Jota Surfista deixa legado importante na luta contra câncer Crédito: Reprodução | Instagram

João Paulo, conhecido como Jota Surfista deixou um legado importante de alerta para exageros no uso de bebidas alcoólicas e drogas. O influenciador morreu nesta quarta-feira (25), aos 30 anos, após travar uma longa luta contra o câncer.

No ano passado, Jota Surfista explicou através das redes sociais que voltou de uma festa vomitando sangue, e dias depois, recebeu o diagnóstico de hepatite alcoólica e câncer na região do abdômen.

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Desde então, ele usava as redes sociais para alertar sobre o exagero com tais substâncias, e como é importante o cuidado com a saúde para evitar problemas futuros.

“Vivi o excesso. Hoje vivo as consequências. Câncer aos 30. Que minha história salve alguém”, dizia Jota nas redes sociais.

A última publicação do influenciador foi feita no dia 16 de março. “Todos os dias são difíceis para um paciente oncológico, mas quem ama a vida tem que lutar essa guerra até o final e eu sou um guerreiro que não vai desistir ????”, escreveu na legenda de uma publicação no Instagram em que está na cama de um hospital.

A morte de Jota Surfista foi compartilhada por familiares do influenciador em suas redes sociais, nesta quarta.

Uma familiar de Jota Surfista chamada Ana Paula Almeida pediu privacidade para a família. “Peço que não mandem mensagem para Adhemar e Léo, eles estão fragilizados nesse momento de dor e ainda estão resolvendo tudo para o velório e enterro”.