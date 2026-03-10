Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de março de 2026 às 17:56
A apresentadora brasileira Juliana Herc chamou atenção durante a Paris Fashion Week ao surgir com um vestido avaliado em cerca de R$ 42 mil no desfile da Givenchy. Conhecida por frequentar o circuito internacional da moda, a brasileira foi um dos nomes que atraíram os flashes no evento da maison francesa.
O destaque da produção foi o chamado “skeleton dress”, peça que impressiona pela estética conceitual. O vestido é confeccionado em tecido de malha tipo mesh e cria um efeito de segunda pele no corpo. O design transmite a sensação de uma obra ainda em construção, como se o vestido estivesse sendo desenhado diretamente sobre o manequim.
Para completar o visual, Juliana Herc apostou em um sapato igualmente luxuoso. A apresentadora usou a mule com franjas chamada “Boudoir”, também da Givenchy, avaliada em cerca de R$ 15 mil. O modelo faz referência ao termo francês que designa o espaço privado onde mulheres da aristocracia se recolhiam após eventos sociais.
Vestido “inacabado” de R$ 42 mil
A produção da apresentadora seguiu a estética da marca em todos os detalhes. A maquiagem e a preparação de beleza foram feitas exclusivamente com produtos da Givenchy Beauty, reforçando a conexão entre a linha de beleza da grife e a alta-costura apresentada na passarela.
Ao comentar a experiência de acompanhar o desfile em Paris, Juliana Herc destacou a importância da marca em sua trajetória. Segundo ela, a Givenchy sempre esteve entre suas referências de estilo e poder acompanhar de perto as criações da maison na capital francesa é uma experiência que considera inspiradora.