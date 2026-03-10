MODA

Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Apresentadora brasileira Juliana Herc chama atenção com look conceitual da Givenchy em desfile da semana de moda

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:56

Juliana Herc usa vestido conceitual de R$ 42 mil na Paris Fashion Week Crédito: Divulgação

A apresentadora brasileira Juliana Herc chamou atenção durante a Paris Fashion Week ao surgir com um vestido avaliado em cerca de R$ 42 mil no desfile da Givenchy. Conhecida por frequentar o circuito internacional da moda, a brasileira foi um dos nomes que atraíram os flashes no evento da maison francesa.

O destaque da produção foi o chamado “skeleton dress”, peça que impressiona pela estética conceitual. O vestido é confeccionado em tecido de malha tipo mesh e cria um efeito de segunda pele no corpo. O design transmite a sensação de uma obra ainda em construção, como se o vestido estivesse sendo desenhado diretamente sobre o manequim.

Para completar o visual, Juliana Herc apostou em um sapato igualmente luxuoso. A apresentadora usou a mule com franjas chamada “Boudoir”, também da Givenchy, avaliada em cerca de R$ 15 mil. O modelo faz referência ao termo francês que designa o espaço privado onde mulheres da aristocracia se recolhiam após eventos sociais.

A produção da apresentadora seguiu a estética da marca em todos os detalhes. A maquiagem e a preparação de beleza foram feitas exclusivamente com produtos da Givenchy Beauty, reforçando a conexão entre a linha de beleza da grife e a alta-costura apresentada na passarela.