Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Apresentadora brasileira Juliana Herc chama atenção com look conceitual da Givenchy em desfile da semana de moda

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:56

Juliana Herc usa vestido conceitual de R$ 42 mil no desfile da Givenchy na Paris Fashion Week
Juliana Herc usa vestido conceitual de R$ 42 mil  na Paris Fashion Week Crédito: Divulgação

A apresentadora brasileira Juliana Herc chamou atenção durante a Paris Fashion Week ao surgir com um vestido avaliado em cerca de R$ 42 mil no desfile da Givenchy. Conhecida por frequentar o circuito internacional da moda, a brasileira foi um dos nomes que atraíram os flashes no evento da maison francesa.

O destaque da produção foi o chamado “skeleton dress”, peça que impressiona pela estética conceitual. O vestido é confeccionado em tecido de malha tipo mesh e cria um efeito de segunda pele no corpo. O design transmite a sensação de uma obra ainda em construção, como se o vestido estivesse sendo desenhado diretamente sobre o manequim.

Para completar o visual, Juliana Herc apostou em um sapato igualmente luxuoso. A apresentadora usou a mule com franjas chamada “Boudoir”, também da Givenchy, avaliada em cerca de R$ 15 mil. O modelo faz referência ao termo francês que designa o espaço privado onde mulheres da aristocracia se recolhiam após eventos sociais.

Vestido “inacabado” de R$ 42 mil

Juliana Herc usa vestido conceitual de R$ 42 mil no desfile da Givenchy na Paris Fashion Week por Divulgação
Juliana Herc usa vestido conceitual de R$ 42 mil no desfile da Givenchy na Paris Fashion Week por Divulgação
Juliana Herc usa vestido conceitual de R$ 42 mil no desfile da Givenchy na Paris Fashion Week por Divulgação
1 de 3
Juliana Herc usa vestido conceitual de R$ 42 mil no desfile da Givenchy na Paris Fashion Week por Divulgação

A produção da apresentadora seguiu a estética da marca em todos os detalhes. A maquiagem e a preparação de beleza foram feitas exclusivamente com produtos da Givenchy Beauty, reforçando a conexão entre a linha de beleza da grife e a alta-costura apresentada na passarela.

Ao comentar a experiência de acompanhar o desfile em Paris, Juliana Herc destacou a importância da marca em sua trajetória. Segundo ela, a Givenchy sempre esteve entre suas referências de estilo e poder acompanhar de perto as criações da maison na capital francesa é uma experiência que considera inspiradora.

Leia mais

Imagem - Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Imagem - Confissão do roubo, expulsão de Lucélia e depoimento na delegacia agitam Três Graças nesta terça (10)

Confissão do roubo, expulsão de Lucélia e depoimento na delegacia agitam Três Graças nesta terça (10)

Imagem - Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

Mais recentes

Imagem - Naiane se une com aliados para tramar contra Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10 de março)

Naiane se une com aliados para tramar contra Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10 de março)
Imagem - Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos

Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos
Imagem - Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar

Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
01

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador
03

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes