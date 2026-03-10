Acesse sua conta
Quem é Vilmeci Passarinho, ex-babá dos filhos de Virginia que denunciou abuso infantil contra a própria filha

Enfermeira foi babá dos filhos de Virginia e Zé Felipe acumula mais de 1 milhão de seguidores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:27

Vilmeci Passarinho é enfermeira e especialista em cuidados com recém-nascidos
Crédito: Reprodução | Instagram

Nos últimos dias, o nome de Valmeci Passarinho, conhecida como tia Vil ganhou os holofotes, após a babá usar as redes sociais para abordar um assunto delicado, uma denúncia de abuso infantil contra sua filha que corre em segredo de justiça. Além do caso delicado, chamou atenção o nome de Virginia Fonseca, citado pela babá, gerando curiosidade.

Após um longo desabafo em que levantou a pauta delicada sobre abuso infantil, Vilmeci agradeceu a Virginia, Zé Felipe e a família dos dois pelo carinho enquanto esteve cuidando dos filhos da influenciadora e do cantor sertanejo, José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor. Valmeci é especialista em cuidados com bebês recém-nascidos e foi babá das crianças. No vídeo, ela disse que decidiu encerrar o trabalho de cuidados com as crianças.

Vilmeci Passarinho

Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram
Vilmeci é enfermeira e babá por Reprodução | Instagram

Vilmeci Passarinho é conhecida como “Tia Vil”. A cuidadora de crianças, formada em Enfermagem, ganhou notoriedade na internet justamente por trabalhar como uma das babás dos filhos da influenciadora Virginia e do cantor Zé Felipe.

Com conta verificada no Instagram, rede social em que acumula 1 milhão de seguidores, Vilmeci se tornou uma celebridade, acumulando seguidores pelo seu carisma e proximidade com a família de Virginia. Frequentemente, ela usava suas redes sociais para defender a influenciadora Virginia e Zé Felipe de críticas, além de compartilhar momentos de carinho com as crianças.

Vilmeci usa as redes sociais como forma de conexão com seus seguidores e fãs, e também compartilha sua rotina diária pessoal, como treinos através de uma plataforma de exercícios físicos, além de conquistas e várias fotos com família e amigos.

Denúncia de Vilmeci

Em um vídeo publicado em seu perfil, Vilmeci explicou que procurou as autoridades após escutar o relato da filha. Sem revelar nomes ou detalhes para não comprometer as investigações, ela disse que a decisão de denunciar foi motivada pela necessidade de proteger a menina e conscientizar outras pessoas. “Hoje eu não venho aqui como a Tia Vil que vocês conhecem, venho como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha”, afirmou.

No relato, a ex-babá destacou que o caso já está sendo acompanhado pelas autoridades e reforçou a importância de levar a sério as falas das crianças. Segundo ela, falar sobre o assunto é doloroso, mas necessário para evitar que outras situações semelhantes continuem acontecendo.

Vilmeci Passarinho também anunciou que encerrou seu ciclo profissional na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe após quase cinco anos de trabalho. Durante esse período, ela cuidou dos três filhos do casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ao falar sobre a despedida, a profissional agradeceu à família pela convivência ao longo dos anos. Ela destacou o carinho e o respeito recebidos durante o período em que acompanhou o crescimento das crianças.

A publicação recebeu diversas mensagens de apoio, inclusive de pessoas próximas à família de Virginia Fonseca. Entre elas, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, que demonstrou solidariedade à situação enfrentada por Vilmeci e sua filha. Veja vídeo:

Tags:

zé Felipe Virginia Vilmeci Passarinho

