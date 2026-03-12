TELEVISÃO

Participante é expulsa do Big Brother por racismo: 'Limites foram ultrapassados'

Confinada fez comentários racistas contra colega; veja vídeo

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:20

Carmiña Masi foi expulsa após falas racistas contra Jenny Mavinga Crédito: Reprodução

Uma participante do reality show Gran Hermano, a versão argentina do Big Brother, foi expulsa após proferir comentários racistas contra outra confinada. Carmiña Masi foi retirada da casa na edição ao vivo de quarta-feira (11), depois do Big Boss emitir um comunicado de repúdio contra ela. As ofensas feitas contra Jenny Mavinga viralizaram nas redes sociais e geraram revolta.

A situação aconteceu na tarde do mesmo dia, quando Mavinga estava na área externa dançando com outros confinados. Carmiña, que estava na sala, comentou com aliados em tom racista: "Olhem lá. Eles estão como 'acabaram de comprar aquela negra, e ela está aqui para dar um show, acabou de desembarcar do barco'. Tem uma escrava ali, acabaram de tirá-la da gaiola".

Carmiña Masi foi expulsa após falas racistas contra Jenny Mavinga 1 de 17

A fala gerou indignação na web e a equipe de Mavinga pediu a imediata expulsão da confinada por racismo. "Comparar uma pessoa africana a um ‘macaco’ e sugerir que ‘ela parece ter sido comprada’ não é uma piada: é racismo. Pedimos à equipe de produção que expulse imediatamente Carmiña e puna Danelik e Emanuel, que riram e endossaram esses comentários", afirmou, em nota.

O apresentador Santiago del Moro iniciou o programa com um comunicado da produção sobre o episódio: "Limites foram ultrapassados", disse ele. "O Big Brother é a vida, e muitas coisas acontecem aqui todos os dias. O formato representa milhares de pessoas que trabalham para trazer isso à TV", continuou.

"Acontecem coisas melhores ou piores, algumas mais canceláveis, e também outras coisas que têm projeção internacional com regras rígidas. O racismo é um desses temas, porque não é a primeira vez que isso acontece na casa, nem na vida real", apontou ele.

"Nós trabalhamos muito em cima disso hoje, houve um comitê formal para essa decisão, e especialistas foram consultados para decidirmos o que aconteceria", informou o apresentador.

O Gran Hermano então reuniu os participantes da casa e comunicou a expulsão de Carmiña. "Em minha casa não vou permitir expressões que promovam estereótipos que menosprezam a dignidade das pessoas. Todos devemos ser tratados com respeito. A intolerância e discriminação não fazem parte do espírito desse jogo", criticou o Big Boss.

EL TAPE COMPLETO de Carmiña sobre Mavinga: "LA ESCLAVA, la sacaron de la jaula" #GranHermano pic.twitter.com/ta57HsZDv4 — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 12, 2026

"Tem comentários que não devem ser feitos. E hoje eu escutei um que me causou preocupação e muita vergonha. Carmiña, saiba que não vamos deixar passar seu comportamento desagradável. Você proferiu palavras racistas, absolutamente fora de lugar, sobre sua companheira Mavinga. Se trata de uma conduta inadmissível. Receberá uma punição severa e está expulsa da casa", disparou.

Após a expulsão, a equipe de Carmiña postou uma nota no Instagram da participante. "Sabemos que o comentário que ela fez foi errado. Reconhecemos isso com clareza. Não o justificamos nem o compartilhamos. Também sabemos que existem erros que, para muitas pessoas, podem parecer imperdoáveis. Entendemos esse sentimento e o aceitamos com firmeza e respeito por aqueles que se sentiram ofendidos", diz um trecho do comunicado.