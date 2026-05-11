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Ana Maria Braga confessa que ainda liga para mãe falecida há 20 anos: 'Sei de cor'

Em mensagem especial de Dia das Mães, apresentadora falou sobre Dona Lourdes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:42

Ana Maria Braga fala de saudade da mãe, Lourdes Crédito: Reprodução/Instagram

No último domingo, Dia das Mães, a apresentadora do Mais Você abriu a guarda e compartilhou um segredo íntimo sobre como lida com a ausência da mãe, Dona Lourdes, que faleceu em 2005.

Com os olhos marejados, Ana Maria Braga confessou que, mesmo após quase duas décadas da partida da mãe, ainda sente a necessidade de ouvir sua voz. E solução para isso, seria discar o antigo número de telefone, o único que ela ainda guarda de cor na memória. "Às vezes, eu ligo para o telefone dela. Sei que o número já não existe mais há muito tempo, mas é uma vontade de falar", desabafou.

Ana Maria Braga fala de saudade da mãe, Lourdes

Ana Maria Braga fala de saudade da mãe, Lourdes por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga fala de saudade da mãe, Lourdes por Reprodução/Instagram
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Ana Maria Braga fala de saudade da mãe, Lourdes por Reprodução/Instagram

Para Ana, essa conexão, funciona como uma válvula de escape para segredos e reflexões que só uma mãe é capaz de acolher sem julgamentos. "Cada hora quero falar uma coisa diferente. Normalmente, para contar algo que eu não contaria para ninguém. Só para mãe a gente faz isso", refletiu a artista, que hoje também vive a maternidade através dos filhos Mariana e Pedro.

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Apesar do carinho, a apresentadora não romantizou o passado. Ela relembrou com bom humor que Dona Lourdes era sua maior crítica e que, raramente, lhe dava razão nas discussões familiares. "Minha mãe sempre foi muito crítica comigo. Ela dava razão para os outros e não para mim. Agora, eu acho que ela ia me dar um pouco de razão", brincou, olhando para o céu.

Ao encerrar seu relato, Ana Maria deixou um recado valioso. Ela reforçou que ter uma mãe por perto é uma 'dádiva' e um presente que deve ser celebrado todos os dias, não apenas em datas comemorativas.

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