EMPODERAMENTO

De Salvador para SP: Ciranda Preta expande rede de mulheres negras e estreia em restaurante da chef Carmem Virginia

Movimento criado na capital baiana mobiliza cerca de 300 mulheres negras e promove conexões estratégicas em encontros mensais

G Gabriela Araújo

Publicado em 25 de abril de 2026 às 10:59

Movimento Ciranda Preta nasceu em Salvador e foi fundado pelas empreendedoras Danielle Pires e Najara Black Crédito: Xavier Fotografia e Audiovisual

Um espaço de networking, conexões estratégicas, afeto e celebração. Esse é o movimento Ciranda Preta, que completa nove meses em maio e tem transformado encontros mensais entre mulheres negras em uma grande rede de apoio. Fundado em Salvador, pelas empreendedoras Danielle Pires e Najara Black, o projeto anunciou sua expansão para São Paulo. O primeiro encontro na cidade será no dia 14 de maio, no restaurante Altar Cozinha Ancestral, da chef Carmem Virginia.

Para Najara, a ida do movimento para outras regiões do Brasil representa um passo importante na direção de conexões ainda maiores. "Estar em São Paulo, acessando um dos maiores centros de negócio do país, faz com que a Ciranda crie novas oportunidades, visibilidades, parcerias estratégicas, sem perder o propósito real da Ciranda, que é de girar essa tecnologia ancestral de cuidado, de conexão, de prosperidade entre nós, mulheres, esse networking intencional, esse afeto, esse acolhimento e essa escuta ativa", detalhou.

Ciranda Preta 1 de 8

Segundo Danielle, a expansão reforça o caráter coletivo do movimento. "Representa a consolidação de um movimento que resgata estratégias utilizadas por nossas ancestrais, coletividade e afeto. Ir para São Paulo, o grande dentro financeiro do país, é ecoar o nosso desejo de colocar mulheres negras em posições de destaque e reconhecimento", afirmou.

Com menos de um ano de existência, cerca de 300 profissionais, de diversas áreas, integram o grupo. Várias delas se reúnem em jantares com o objetivo de trocar experiências, impulsionar negócios e ocupar espaços de prestígio.

Ainda segundo Danielle, a Ciranda surgiu a partir de uma inquietação. "Me gerava inquietude saber como poderia reunir as várias mulheres incríveis que conheço de Salvador e tantas outras que gostaria de conhecer, entender como poderíamos agir em comunidade e colaborar efetivamente para a vida uma das outras. A Ciranda nasceu desse incômodo", explicou.

No mês de julho, as fundadoras planejam uma edição especial em celebração ao aniversário de um ano do movimento, com homenagens ao mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, reforçando o compromisso do movimento com o fortalecimento do protagonismo feminino negro.