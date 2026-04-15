CULTURA

Ceci Alves chefia sala de roteiro em série da HBO sobre Carlinhos Brown

Roteirista e cineasta baiana também dirige entrevistas na produção que revisita a trajetória do artista e propõe reflexões sobre o Brasil

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:25

Ceci Alves e Carlinhos Brown Crédito: Divulgação/HBO (foto de Brown)

A pesquisadora, roteirista e diretora baiana Ceci Alves está à frente da construção narrativa da nova série documental sobre Carlinhos Brown, que estreou no dia 14 de abril na HBO Brasil e na HBO Max Brasil. Doutoranda na Escola de Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, onde pesquisa as relações entre documentário e performance, Ceci ocupa pela primeira vez a posição de chefe de sala de roteiro, além de dirigir parte das entrevistas da produção.

Para a realizadora, o projeto marca também um retorno ao seu campo essencial de atuação. “Documentário é o meu elemento. É o trato direto com a realidade, é fabular sobre a massa da realidade”, afirma. A série percorre a trajetória de Carlinhos Brown desde suas origens no Candeal, em Salvador, até sua consagração como um dos nomes mais influentes da música brasileira, articulando sua obra com dimensões sociais, raciais, econômicas e políticas do país.

Ceci Alves e Carlinhos Brown 1 de 12

A construção da narrativa foi desenvolvida em colaboração com os roteiristas Vitor Sousa e Laís Motta. Ele foi colega de Ceci no Laboratório de Narrativas Negras da Globo, espaço voltado ao desenvolvimento de novas vozes e perspectivas no audiovisual brasileiro. Já Laís Motta é uma profissional com trajetória consolidada no setor audiovisual e atualmente atua como coordenadora de formação do SalCine. "Eles são profissionais de extrema qualificação que mergulharam comigo nessa jornada de compreender não só a vida e a obra de Carlinhos Brown, mas também como isso se conecta com a vida brasileira, com as perspectivas sociais, raciais, econômicas e políticas do Brasil, em diálogo com o mundo", comenta.

Ceci também dirigiu cenas do documentário

Além da liderança na sala de roteiro, Ceci também dirigiu entrevistas com personagens fundamentais dessa trajetória, como Gilberto Gil; os jornalistas Wanda Chase, já falecida - "uma mulher fantástica e de grande representatividade" -; Osmar Martins (Marrom); e a produtora e gestora cultural Ivana Souto, que esteve ao lado de Brown em seus primeiros passos, além do próprio artista e de seus filhos.

Não tenho palavras para dimensionar a honra que é estar envolvida nesse projeto, celebrando essa figura que para mim é tão querida, tão necessária, tão atual, tão contemporânea, tão inventiva e tão essencial Ceci Alves, roteirista e diretora

Interlocução marcada por respeito e admiração

A relação entre Ceci Alves e Carlinhos Brown antecede o projeto. Ainda como jornalista, ela acompanhou de perto diferentes momentos da carreira do músico e desenvolveu uma interlocução marcada por respeito e admiração. Na redação do Jornal A Tarde, onde trabalhou, era frequentemente chamada de “tradutora” de Brown e de Gilberto Gil, por sua capacidade de decifrar a densidade filosófica, social e cultural presente nas falas dos artistas. Essa experiência se reflete na condução da série, que aposta em um olhar sensível e profundamente enraizado na experiência baiana.

Com quatro episódios, a produção reúne ainda depoimentos de nomes como Caetano Veloso, Marisa Monte e Daniela Mercury, compondo um mosaico de vozes que evidenciam a relevância de Carlinhos Brown para a música e a cultura brasileira. Mais do que um retrato biográfico, a série propõe uma leitura do Brasil contemporâneo a partir da obra de um artista cuja trajetória dialoga com identidade, território, invenção e transformação social.