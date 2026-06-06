CINEMA

Cineasta baiana Ceci Alves leva curta estrelado por Antonio Pitanga ao Tela Brasil

”O Velho Rei” passa a integrar a plataforma pública de streaming do Governo Federal após seleção em edital nacional

Gabriela Cruz

Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:36

Ceci Alves com Antonio Pitanga durante a gravação Crédito: Eloi Correia

A roteirista e cineasta baiana Ceci Alves acaba de conquistar mais um espaço de destaque no audiovisual brasileiro. O curta-metragem “O Velho Rei”, lançado em 2013, passou a integrar o catálogo do Tela Brasil, plataforma pública de streaming criada pelo Governo Federal e considerada o primeiro serviço estatal de streaming do país.

A produção foi selecionada entre obras de todo o Brasil no Concurso de Licenciamento de Obras Audiovisuais para Plataforma Pública de Difusão de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros sob Demanda, realizado pelo Ministério da Cultura em 2024.

“É uma conquista e uma honra estar no primeiro serviço de streaming do Estado brasileiro. Isso é política pública aplicada”, afirma Ceci.

O Velho Rei 1 de 5

Estrelado por Antonio Pitanga e Jussara Mathias, o filme acompanha a delicada relação entre pai e filha a partir de registros feitos em vídeo pelo personagem interpretado por Pitanga. O curta foi gravado entre Salvador e Rio de Janeiro e aborda temas ligados à memória, aos afetos e às relações familiares.

Formada em Jornalismo pela UFBA e com especializações internacionais em cinema e audiovisual, Ceci Alves construiu uma trajetória ligada ao cinema negro, à televisão e às narrativas brasileiras contemporâneas. Nos últimos anos, participou de equipes de roteiro de produções como “(In)Vulneráveis”, da Universal TV, o remake de “Dona Beja”, da HBO Max, além de desenvolver projetos relacionados à obra de Itamar Vieira Junior, autor de “Torto Arado”, e à trajetória de artistas como Carlinhos Brown.