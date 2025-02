NO QUINTAL DE CASA

Carmo Dalla Vecchia posta foto completamente nu: 'Calor e vitamina D'; veja

Ator de 53 anos aparece tomando sol no clique ousado

Carmo Dalla Vecchia surpreendeu os seguidores ao postar uma foto em que aparece completamente nu. Na imagem, publicada nesta sexta-feira (28) no feed do Instagram, o ator de 53 anos está tomando banho de sol, sem roupas, no quintal de casa. >