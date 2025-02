'FORÇA DE VONTADE'

Com 35kg a menos, Gaby Amarantos comemora: 'Sonhava em ter o corpo que tenho hoje'

Cantora afirmou que poderá aproveitar os dias de Carnaval e trabalhar sem preocupações dos anos anteriores

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 10:44

Gaby Amarantos perdeu 35kg Crédito: Reprodução/Instagram

Gaby Amarantos vem chamando a atenção pela mudança na sua aparência. A cantora de 46 anos emagreceu, nos últimos anos, mais de 35kg. O novo físico vem sendo bastante comemorado pela paraense, principalmente em termos de saúde. Ela comemora que, neste Carnaval, conseguirá aproveitar os dias de folia e trabalhar sem as preocupações que tinha.>

"Como emagreci 35 quilos, estou bem mais forte e leve. É outro corpo. Isso me ajuda muito a fazer os shows. Antes, nesta época, eu já estaria preocupada se iria dar conta de todas as apresentações. Eu sentia muitas dores no joelho, estava hipertensa e enfrentava problemas de saúde que se agravaram", disse, à coluna Play, do jornal O Globo.>

"Este é o primeiro Carnaval em que vou tranquila para a estrada, confiante de que conseguirei cumprir todos os compromissos sem preocupação", completou.>

A artista disse que está com o corpo que sonhava, e que os fãs estão lhe dando apoio nessa nova fase. "Tenho recebido muito carinho das pessoas. Estamos discutindo muito sobre magreza, um tema que está sempre em alta, especialmente perto do carnaval. Eu nunca vou reforçar aquele discurso de "é só você querer", porque não é. Já estive do outro lado e sei o quanto é difícil começar uma dieta, encontrar força de vontade. Poder ser um estímulo para os outros também me motiva", falou.>

"Sonhava em ter o corpo que tenho hoje, então estou aproveitando essa fase, me sentindo em um momento de beleza. Quero deixar claro que não é só pela magreza, mas por ver o quanto minha saúde está boa. Tenho uma força que não tinha nem aos 22 anos. Antes, lembro de tentar malhar e desistir. Agora, acordo já querendo ir à academia, correr e treinar", seguiu Gaby.>